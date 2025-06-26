Hayallerime veda ediyorum... Ünlü isim gözyaşları içinde yeni yolculuğa çıkıyor!

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Bir dönemin popüler dizileri ‘İntikam’, ‘Doktorlar’ ve ‘Düriye’nin Güğümleri’ ile hafızalara kazınan Uzel, İş insanı Selim Sarı ile nikah masasına oturmuş ve mesleğine ara vermişti. Aşkı uğruna eşiyle birlikte Amerika'ya yerleşen Uzel, korana virüs salgını sonrası ailesiyle yeniden Türkiye’ye dönmüştü.

Hayatında yeni bir döneme giren Uzel sosyal medyada yaptığı paylaşımda, duygusal anlar yaşadı. Uzel, ailece aldıkları kararı şu satırlarla dile getirdi:

'ASLAN AĞLAMASIN DİYE GİZLİ GİZLİ AĞLAMIŞIM'

“Bazı anlar siz o kayıt düğmesine basmasanız bile sizi kaydeder! Eliniz değer kaydeder, kapadım sanırsanız kapanmaz, kayda geçecekse o gözyaşları geçer. Size bir karne sonrası duygu dolu anlarımı çektim sanıyordum. Oysa o konuşma kaydolmamış! Kapamak istediğim an kayıt tuşuna basıp aslında kaydetmeye başlamış… Tam 8 dakika çekmiş!

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Aslan anlamasın diye de gizli gizli ağlamışım… Fonda ki şarkı da bu! Uzun zamandır gözyaşlarım yüzüme akmamıştı. Bakmayın siz benim sürekli neşeli gülen yüzüme; benim de zayıf kırılgan hallerim oluyor. Gözyaşlarıma gelince… Sevdiğim, bağlandığım her şeye, bazı hayallerime, planlarıma veda ettiğimin duygusallığı.”

YENİDEN AMERİKA’YA GİDİYORLAR

Paylaşımında, eşinin iş durumu nedeniyle yeniden New York’a taşınma kararı aldıklarını açıklayan Uzel, bu kez İstanbul’daki düzenlerinden tamamen kopmadıklarını ve iki ülke arasında gidip geleceklerini ifade etti:

“Birazda yeni bir düzene geçişin korkuları, endişeleri olabilir… Neyse henüz üstesinden gelemediğim bir konu olmadı. Allah’ın da yardımı ile bundan çıkarız alimallah. Ama bırakın ara ara böyle dalıp gideyim.

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NOT: Eşimin son bir yıldaki işi münasebeti ve gelişen şartlar doğrultusunda New York’ta yaşama kararı aldık.

Ancak bu sefer İstanbul bağımızı evimizi düzenimizi taşımıyoruz. Çok sık geleceğimizi iki ülke arasında yaşayacağımızı söylemek isterim. Aslan ve Selim ayrı yaşamak istemedi bu sene. Seneye ne olur bilemem. Ama bu yıl eğitim hayatı Amerika’da devam edecek Aslan’ın. Ondan okuldan kopamadım. Çünkü çok seviyordum."