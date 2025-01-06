'Hayalim sevişirken ölmek' demişti... 'Türkiye buna hazır değilmiş'

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‘HAYALİM SEVİŞİRKEN ÖLMEK’ DEMİŞTİ

Bennu Gerede, katıldığı bir YouTube programında “Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman ‘Bunun sevişmesi gerekiyor’ diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor” demiş, açıklaması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Önceki gün Nişantaşı ’nda köpeğini gezdirirken görüntülenen Bennu Gerede , aldığı tepki ve eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Normal konular bunlar. Neden bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Toplum olarak hazır değilmişiz. Sosyal medyadan ‘İyi ki varsınız’ diye yorumlar da aldım. Kötü yorumları okumuyorum, onları zavallı buluyorum zaten. Başka işleri güçleri yok. Benden uzak dursunlar.”