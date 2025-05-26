Hayali gazeteci olmaktı... Milyonların sevgilisi oldu!

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1948 yılında Manisa'da dünyaya gelen İlhan Şeşen'in müzik kariyeri orkestralarda şarkıcılık yaparak başladı.

1971 yılında ilk 45'liği 'Kavga'yı çıkardı.

İstanbul Hukuk fakültesi mezunu olan sanatçı, 10 yıl boyunca sürdürdüğü mesleğine 1983 yılında veda etti.

Şeşen yıllar önce verdiği bir röportajda aslında avukat değil, gazeteci olmak istediğini anlatmıştı...

"Gazetecilik çok istiyordum, Hukuk Fakültesinde kontenjan açığı daha fazlaydı. Hangisini seçeyim, ne yapayım Allah'ım derken Hukuk Fakültesi'ne ön kayıt bıraktım ve beklemeye başladım. Puan hiç düşmedi ve ben bir ay gittim geldim. Sonradan, onun ismini vermeyeyim, kalemde bir adam, bana baktı öyle bir ay ben oraya gidip gelince evrakla dedi ki 'sen çok istiyorsun galiba Hukuk Fakültesi'ni... Aslında hiç istediğim falan yoktu, yani bir fakülteye kapağı atalım da ne olursa olsun durumuydu."

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Şeşen, aynı yıl yeğenleri Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen ile birlikte 'Grup Gündoğarken'i kurdu.

İlhan Şeşen'in avukatlığa veda etme nedeni de vazgeçemediği idealizmiymiş...

"Hukuku bitirdikten sonra benim tek amacım vardı, çok iyi bir avukat olmak. Tek amacım buydu ki bunu on sene gerçekleştirdim. On sene yaptım bunu. Çok iyi avukattan anladığınız mana nedir onu bilemiyorum ama şudur; benim mesela bazen, yaptığım bazı şeyler müvekkilimin menfaatine olmadı. Mesela onlar bana iyi avukatlık geliyor. Gidiyorum hacze mevzu öyle değil, mevzu bana anlatıldığı gibi değil, bunu görüyorum ve mevzunun öyle olmadığına inanıyorum. Ama benim, avukat olarak, oradaki mevzu ne olursa olsun, müvekkilimin menfaati doğrultusunda işlem yapmam lazım. Bakıyorum ama, müvekkilim söylediği kadar haklı değil. Ama o davayı aldım, yürüttüm yürütebildiğim kadar, kaybettim tabi ki. Burada dedim ki yalnız, 'bu olmaz kardeşim' yani bunu söyledim. Benim idealizmim, avukatlıktaki vazgeçemediğim idealizmim bu... Zaten hep ceza avukatı olmak isterdim ben..."

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1994 yılında 'Aşk Haklı' isimli ilk solo albümünü müzik severlerle buluşturan Şeşen, 1995 yılında bu kez yapımcı ve sunucu olarak ekranlardaydı.

Kariyerine radyoculuğu da sığdıran İlhan Şeşen, 'Amcan Burada' isimli programı hazırlayıp sundu.

2001 yılında çıkardığı ikinci solo albümü 'Neler Oluyor Bize' ile adını daha geniş kitlelere duyurmayı başaran Şeşen, 2003 yılında 'Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim'i sevenleri ile buluşturdu.

İlhan Şeşen, TRT 1'de yayınlanan 'Mühürlü Güller' dizisi ile setlere merhaba dedi.

2004-2006 yılları arasında 'Aliye'nin Feyyaz'ı olarak izleyici karşısına çıktı.

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2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve iki sezon süren Kanal D'nin unutulmaz dizisi 'Annem'de rol aldı.

Usta sanarçı Gönülçelen, Anadolu Kartalları, Bir Günah Gibi, Hayaımın Rolü, Aslan Vazgeçne ve Gönül İşleri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda proje ile ekranlara geldi.

Şeşen, 2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan saygı albümü 'Hediyem'i yayınladı.

2019 yılında ilk ve tek kitabı 'Hayatım Hikaye'yi kaleme aldı.

2022 yapımı 'Propaganda 2' İlhan Şeşen'in kariyerindeki son set, Sony Music etiketi ile yayınlanan 'Basmakalıp' son albüm oldu.

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30.Altın Kelebek Ödül Töreninde 'En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti Ödülü'ne layık görülen sanatçının şarkıları Kenan Doğulu, Yonca Lodi, Nükhet Duru gibi birçok isim tarafından seslendirildi.

İlhan Şeşen bu durumdan rahatsız olmadığını anlatmıştı...

"Ben hep şunu söylüyorum benim şarkılarım dahil olmak üzere her kim hangi şarkıyı nasıl isterse yorumlamalı Çünkü kimine göre iyidir kimine göre kötüdür.Doğru söylendikten sonra notalara doğru basıldıktan sonra bence yorum hiç önemli değildir. İsteyen istediği biçimde yorumlayabilmeli şarkıları.O konuda asla cimri değilim... "

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Sanatçı 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.