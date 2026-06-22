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Hayal Köseoğlu tektaşıyla sahilde!

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#Hayal Köseoğlu#Nezir Çınarlı#Bodrum Sahili
Hayal Köseoğlu tektaşıyla sahilde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 12:51

Sevgilisi Nezir Çınarlı ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan Hayal Köseoğlu, arkadaşlarıyla Bodrum’da tatile çıktı.

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Ünlü oyuncu önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Ruins Luxury Resort’te objektife yansıdı.

Hayal Köseoğlu tektaşıyla sahilde


Keyifli olduğu gözlenen oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince parmağındaki tektaş yüzüğü göstererek poz verdi.

Hayal Köseoğlu tektaşıyla sahilde


Hayal Köseoğlu gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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Hayal Köseoğlu tektaşıyla sahilde

 

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#Hayal Köseoğlu#Nezir Çınarlı#Bodrum Sahili

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