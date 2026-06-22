Hayal Köseoğlu tektaşıyla sahilde!

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 12:51
Sevgilisi Nezir Çınarlı ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan Hayal Köseoğlu, arkadaşlarıyla Bodrum’da tatile çıktı.
Ünlü oyuncu önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Ruins Luxury Resort’te objektife yansıdı.
Keyifli olduğu gözlenen oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince parmağındaki tektaş yüzüğü göstererek poz verdi.Hayal Köseoğlu
gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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