Hayal Köseoğlu mücadele ettiği hastalığı anlattı: Bütün maddi kaynaklarımı tedaviye harcadım

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'ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR'

"Arkadaşlar, 10 senedir obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için bütün maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarından koçluk almaya ve seanslarıma devam etmeye harcadım. Hastalığı 10 üzerinden 10 seviyesinden 10 üzerinden 3 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil ve üzellike OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak yok."

'KORKUNUZLA YÜZLEŞİN'

Uçak korkusu olduğunu ve yenmeyi başardığını söyleyen Hayal Köseoğlu, "Ansiyete dediğimiz şey genel olarak kontrol kaybı ile alakalı. Kontrolü en çok kaybettiğini hissettiğiniz noktalarda ortaya çıkıyor. Mesela uçak, kontrolü bilmiyorsun. İşleyiş şekli hakkında bilgin yok. Klostrofobi de işin içine giriyor o noktada. Ölümle burun buruna olduğun bir an gibi hissediyorsun. Ne kadar çok uçağa binersen ne kadar o panikatak deneyimi ile yüzleşirsen beynin o kadar bunun bir tehlike olmadığını fark edip, o durumda anksiyete pompalamayı bırakacak" dedi.

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'YİYİP KUSTUĞUM DÖNEM GEÇTİ'

Blumia ile mücadelesinin OKB'ye dönüştüğünü anlatan oyuncu, "Yiyip yiyip kustuğum dönem geçti, kendimi aç bıraktığım dönem geçti. Bedenimle çok daha barışık bir haldeyim. Ben onu iyileştirmedim aslında o OKB'ye kaydı" diye konuştu.