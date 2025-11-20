Havada aşk kokusu var... Galaya sevgili çıkarması!

Haberin Devamı

Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz’in rol aldığı “Fora”nın galası önceki akşam Maximum Uniq Hall’da düzenlendi. Geceye sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Mert Öner’in yönettiği oyun; aile ilişkileri, kuşak çatışmaları ve bireyin kendini bulma çabasını mizahi ama duygusal bir yerden ele alıyor.



Şükran Ovalı , “Çok heyecanlı, savunmasız çocuk gibiyiz. Oyunumuz bir aile hikayesi. Seçemediğimiz şeylerin sorumlusu olduğumuzun çok güzel bir özeti” ifadelerini kullandı.Oyunda Kubilay Aka’dan yaşça büyük sevgilisini canlandıran Ovalı, “Biraz da kadınlar büyük olsun. Hayatın içinde olağan şeyler. Çok da büyük bir yaş farkı yok ama kendi aramızda var tabii. 10 yaş var” yorumunda bulundu.Kubilay Aka, “Heyecanlıyım. Dün gece hepimiz birazcık az uyuduk galiba” dedi.

Çocuk da yaparım kariyer de





Hafsanur Sancaktutan oyunda rol alan sevgilisi Kubilay Aka’yı gecede yalnız bırakmadı. Oyuncu, evlilikle ilgili soruları “Hazır olmayı bekliyoruz. İşlerimiz var, telaşa gelsin istemiyoruz. Şu anki süreçten memnunuz” diye yanıtladı. Sancaktutan, “Kariyer mi evlilik mi” sorusuna ise “Neden ikisi aynı anda olmasın? Evlilik de yaparım, kariyer de, çocuk da. Buna örnek olmak isterim” cevabını verdi.

Özel hayat konuşmayacağım





Davete oyuncu sevgilisi Bora Cengiz’le katılan Ahu Yağtu “Boşuna soru sormayın. Merak etmeye devam edin, özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım şimdi de konuşmayacağım” dedi.

Evliliğe yeşil ışık







Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Baturalp Bekar evliliğe yeşil ışık yaktı. Şahinkaya “Çok isterim, inşallah olur” yorumunu yaptı. Baturalp Bekar ise “Evlilik çok güzel olur” dedi.

Sevgilisiyle izledi





Şevval Sam oyun biter bitmez sevgilisi Cem Topçuoğlı ile beraber salonu terk etti.

Ünlü ikili





Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncular Hatice Aslan ve Mahir Günşiray oyunu birlikte izledi.

Evlilik soruları yanıtsız





Furkan Andıç, arkadaşlarını izledi. Uzun süre sonra Türkiye’ye döndüğünü söyleyen oyuncu, yeni projeler okuduğunu belirtti. Sevgilisi Aybüke Pusat’ı Urfa’daki setinde ziyaret eden Andıç, evlilik sorularını ise yanıtsız bıraktı.



Çocuk istiyoruz





Gökçe Bahadır da galadaydı. Bahadır, eşi Emir Ersoy ile çocuk istediklerini söyledi ve “İsteğimiz var; kısmetse olur” dedi.

Melisa beni tutmasa düşerdim





Hazal Kaya “Şükran (Ovalı) için buradayım” dedi. Geçtiğimiz günlerde rol aldığı projenin galasında Melisa Döngel ile yaşanan yer kapma tartışması hakkında Kaya “Bir anlık bir şeydi. Melisa beni tutmasa düşerdim. Ufacık şeylere büyük anlam yüklenmesi beni güldürdü. Aynı projede yer aldık ve birbirimizi parlatmak en sevdiğimiz şey” dedi.

Yaş sadece bir sayı



Arkadaşlarını desteklemeye gelen Dilan Çiçek Deniz, yapımcısı olduğu iş için Mısır’dan yeni döndüğünü söyledi. Oyuncu, ilişkilerde yaş farkıyla ilgili sorulara ise şu cevabı verdi: “Yaş sadece bir sayı. Kadının büyük olması daha çok dikkat çekiyor ama normal bir şey. Bunları normalleştirmemiz gerekiyor.”