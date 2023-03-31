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'Hava Muhalefeti' 14 Nisan’da vizyonda

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#Hava Muhalefeti#Ali Sunal#Doğa Rutlay
Hava Muhalefeti 14 Nisan’da vizyonda
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:43

BAŞROLLERİNİ Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı komedi filmi “Hava Muhalefeti”, 14 Nisan’da vizyonda.

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Yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı filmde, Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi isimler de yer alıyor.

Filmden ilk kareler de paylaşıldı. “Hava Muhalefeti”nde milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağına biner. İkili ve uçaktaki diğer yolcuları macera dolu sürprizler bekliyordur.

Hava Muhalefeti 14 Nisan’da vizyonda

Filmde, Ege Kökenli ve Burak Hakkı rol alıyor.

 

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#Hava Muhalefeti#Ali Sunal#Doğa Rutlay

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