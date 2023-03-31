'Hava Muhalefeti' 14 Nisan’da vizyonda

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı filmde, Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi isimler de yer alıyor.

Filmden ilk kareler de paylaşıldı. “Hava Muhalefeti”nde milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağına biner. İkili ve uçaktaki diğer yolcuları macera dolu sürprizler bekliyordur.

Filmde, Ege Kökenli ve Burak Hakkı rol alıyor.