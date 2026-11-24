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O DA ‘TÜRK SİNEMASI’ DİYOR

Hatice Aslan, Haluk Bilginer’in yıllar önceki açıklamasının gündeme gelmesini eleştirdi: “Bazı açıklamaların cımbızla çekilerek sunulmasına üzülüyorum. Önüne, arkasına bakmak gerekiyor. Ferzan Özpetek, Fatih Akın gibi İtalya ve Almanya’da yönetmenlik yapan arkadaşlarımız var. Oradaki şey farklı. Zaten Bilginer de ‘Türk sineması’ diyor. Bu tartışmalara gerek var mı?”

KONUŞMAK BİLE AYIP

Oyuncu, “Bu tartışmanın uzaması Haluk Bilginer’i küstürür mü?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Haluk Bilginer’in ismini bile anarken dikkatli konuşmamız gerekiyor. Özel bir insan. Bu konuda konuşmak bile bana ayıp geliyor. Bunun tartışılması beni çok utandırıyor. Haluk Bilginer’le yan yana dururken destur çekmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

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YAPAY BİR GÜNDEM



Mahir Günşiray, Haluk Bilginer’le konuyla ilgili görüştüğünü belirterek şöyle dedi: “Kendisinin birçok röportajında ‘Türk sineması’ dediğini çok iyi biliyoruz. 14 yıl önceki röportajda, o günkü ortamda Kürt ya da Ermeni bir yönetmenin kendisini Türk sineması değil de Türkiye sineması içerisinde gördüğünü anlatmak için söylediği bir söz. Çok yapay bir gündem. Haluk çok güçlü, her şeyin üstesinden gelir. ”