Hatice Aslan: Hiç saklamadık, hep ortadaydık, Mahir'i seviyorum!

Hatice Aslan, Saba Tümer'in programına konuk oldu. 64 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar hiç botoks yaptırmadığını

açıkladı ve ekledi: “Botoks en kötü şey. Geçici olduğunun farkındayım ve geçici bir şeye neden paramı israf edeyim. O parayı ihtiyacı olan birine veririm. O zaman daha çok güzelleşirim ve dua alırım.”

Aslan, Tümer’in “İnsanın kendiyle barışık olması bambaşka bir şey” demesi üzerine şu karşılığı verdi: “Ölümlü dünya. Aslında hepimiz kuru kafayız. Niye ırkçılık var, niye ayrım var, bilmiyorum. Herkes aslında iskeletinde aynı. Değişen ne var?”

MAHİR’İ SEVİYORUM AYNI PROJEDE OLMAK İSTERİM

Hatice Aslan, Mahir Günşiray ile 6 aydır birlikte olduğunu söyledi. Sevgilisi için “Çok seviyorum onu” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Hiç saklamadık, hep ortadaydık. ‘Bahar’ setindeki ekip arkadaşlarım, ailem biliyordu. Mahir’in de arkadaşları biliyordu.”

Aslan, “Beraber rol alır mısınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Çok güzel ve şahane olur. İyi bir şey olursa

neden olmasın?” Oyuncu, Günşiray’dan hemen önce karşısına güzel insanlar çıkması için niyet ettiğini de açıkladı: “İnsan hayatı gerçekten tesadüflerle dolu. Niyetini koyduğun zaman bir şeyler daha güzel oluyor. Beklentiyi arka plana attığın zaman kendiliğinden aslında açılıyor her şey. Ben biraz gökyüzüne niyetimi yollamıştım. Karşıma iyi insanlar çıksın diye.”

SİNİR VE ÖFKENİN ARKASINDA KORKU YATAR

Hatice Aslan, Saba Tümer’in “Hiçbir şeye sinirlenmezmişsin gibi geliyor” sözlerine karşılık şunları söyledi: “Duygumu iyi gözlüyorum. Mesela yaptığım bir şeyden üzülüyorum. Onu onarmaya çalışıyorum. Çünkü iyi bir şey olmadığını biliyorum. Sinir ve öfkenin arkasında yatan şey korkudur. Neden korktuğumu gözlemlemeye başlarım. Anlaşılmamaktan mı korkuyorum, yalnız kalmaktanmı? Öfkelendiğinde karşıya bir şey olmuyor, kendine oluyor. Uyurken şunu demek önemli: Tüm varlıklar tok yatsın. Elindekinin değerini bilmelisin.”

ÜNİVERSİTEDE HİÇ FLÖRT ETMEDİK

Hatice Aslan, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde beraber okuduğu sevgilisi Mahir Günşiray ile o dönem ayrı hayatları olduğunu açıkladı: “Ben bambaşka yerdeydim. Hiç alakam yoktu. Çalışmayı seven bir öğrenciydim. Sivas’tan Ankara’ya geldiğim için bir sürü şey benim için yeniydi. Mahir, arkadaş olarak çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir insandı. Abim harçlık yolladığı zaman Mahir’le kitap almaya giderdim. Çünkü çok iyi biliyordu bütün kitapları. Benim için saygınlığı ve ağırlığı vardı. Onun dışında hiçbir bağımız olmadı. Üniversitede ne gönül bağımız ne de flört etmemiz oldu. Ayrı yerlerdeydik. Apayrı insanlarla evlendik. Çoluk çocuğa karıştık. Mahir’in torunları oldu. İnşallah benim de olur.”

MADALYALARIM VAR

Hatice Aslan, eski atlet olduğunu açıkladı: “Eski izci ve atletim. Pilatesi çok severim. Okulda kısa mesafe koşucusuydum ve madalyalarım var. Şu sıralar bir proje için zeybek oyunu dersleri alıyorum.”