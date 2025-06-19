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Hatemi Ailesi fena karıştı... Eşten çarpıcı iddialar!

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#Kezban Hatemi#Zeynep Hatemi#Mehmet Ali Hatemi
Hatemi Ailesi fena karıştı... Eşten çarpıcı iddialar
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 07:52

Avukat Kezban Hatemi, gelini Zeynep Hatemi’yle davalık oldu. Zeynep Hatemi, evliliğini bitirmeye çalıştığı, evine izinsiz girdiği, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla kayınvalidesi Kezban Hatemi’den şikâyetçi oldu ve hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı. Mehmet Ali Hatemi de eşi Zeynep Hatemi hakkında sert iddialarda bulundu.

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ÜNLÜ boşanma avukatı Kezban Hatemi’nin kendisi gibi avukat olan oğlu Mehmet Ali Hatemi, uğruna ilk evliliğini bitirdiği meslektaşı Zeynep Hatemi’yle 9 yıl önce nikâh masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Zeynep Hatemi’nin iddiasına göre; çiftin evliliği kayınvalidesi Kezban Hatemi’nin baskıları yüzünden bitme noktasına geldi. Zeynep Hatemi, emniyete başvurarak Kezban Hatemi’den şikâyetçi oldu.

ŞİDDETE MARUZ KALDIM

Zeynep Hatemi dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Bu zamana kadar kayınvalidem Kezban Hatemi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldım. Eşimle evlenmeden önce 2013’te kendisinden şikâyetçi olmuştum. Kezban Hatemi, eşime boşanması konusunda baskı uygulamaktadır. Eşim bu yüzden 4-5 yıldır Bodrum’da yaşamaktadır. 1 yıldır bunalıma giren eşim, son 5 ayda ekonomik anlamda zorlandı. Bu konulardan ötürü bana fiziksel, psikolojik, maddi, manevi ve sosyal şiddet uyguladı. Aile birliğim bozulmasın diye şikâyetçi olmadım. Eşim, maddi anlamda annesi Kezban Hatemi’ye bağlıdır. Eşim 2 gün önce bana ayrılık mesajı gönderdi. 14 Haziran’da arkadaşımın doğum günü için dışarı çıktığımda takip edildiğimi düşündüm. Siyah arabalı kişiyi kayınvalidemin şoförüne benzettim.”

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Hatemi Ailesi fena karıştı... Eşten çarpıcı iddialar


ÇOCUKLARIMI KAÇIRIR DİYE KORKTUM

15 Haziran günü Kezban Hatemi’nin, şoförü ve tanımadığı bir erkekle beraber zorla evine girdiğini, kendisine hakaret içeren sözler sarf ettiğini ileri süren Zeynep Hatemi, dilekçesinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Günahımı aldıklarını söyledim. Ardından yanındaki iki kişiyle birlikte dışarı çıktı. Çocuklarımı kaçıracağından endişe ettim. Çocuklarım o esnada apartmanın önündeydi. Yardım talebinde bulunmak için polisi aradım. Şahsıma tehdit ve hakaretlerde bulunan, evime girerek özel hayatımı ihlal eden kayınvalidem Kezban Hatemi’den şikâyetçiyim.”

Hatemi Ailesi fena karıştı... Eşten çarpıcı iddialar


1 AY KONUŞMAMA KARARI

Zeynep Hatemi korunma talebinde bulundu. Mahkeme, Kezban Hatemi’nin 1 ay süreyle gelini Zeynep Hatemi’ye yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

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EŞTEN ÇARPICI İDDİALAR: SADAKATSİZ, ALKOLİK

Mehmet Ali Hatemi de eşi Zeynep Hatemi hakkında korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukat Handan Bakbak aracılığıyla sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Tarafların evliliği, Zeynep Hatemi’nin alkol müptelalığı, gece hayatı, sadakatsiz ve güven sarsıcı halleri, ahlâka aykırı davranışları yüzünden sarsılmıştır. Zeynep Hatemi, müvekkil ve iki çocuğuna şiddet, tehdit, hakaret içeren eylemlerde bulunmaktadır. Gece hayatına olan düşkünlüğü, farklı erkeklerle yakın arkadaşlık ilişkisi içinde olması, çocuklarını ve evini ihmal etmesi, kriz halindeki şiddet eylemleri müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. Korunma talep ediyoruz.”

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Hatemi Ailesi fena karıştı... Eşten çarpıcı iddialar

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#Kezban Hatemi#Zeynep Hatemi#Mehmet Ali Hatemi

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