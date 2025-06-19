Hatemi Ailesi fena karıştı... Eşten çarpıcı iddialar!

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ÜNLÜ boşanma avukatı Kezban Hatemi’nin kendisi gibi avukat olan oğlu Mehmet Ali Hatemi, uğruna ilk evliliğini bitirdiği meslektaşı Zeynep Hatemi’yle 9 yıl önce nikâh masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Zeynep Hatemi’nin iddiasına göre; çiftin evliliği kayınvalidesi Kezban Hatemi’nin baskıları yüzünden bitme noktasına geldi. Zeynep Hatemi, emniyete başvurarak Kezban Hatemi’den şikâyetçi oldu.
ŞİDDETE MARUZ KALDIM
Zeynep Hatemi dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Bu zamana kadar kayınvalidem Kezban Hatemi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldım. Eşimle evlenmeden önce 2013’te kendisinden şikâyetçi olmuştum. Kezban Hatemi, eşime boşanması konusunda baskı uygulamaktadır. Eşim bu yüzden 4-5 yıldır Bodrum’da yaşamaktadır. 1 yıldır bunalıma giren eşim, son 5 ayda ekonomik anlamda zorlandı. Bu konulardan ötürü bana fiziksel, psikolojik, maddi, manevi ve sosyal şiddet uyguladı. Aile birliğim bozulmasın diye şikâyetçi olmadım. Eşim, maddi anlamda annesi Kezban Hatemi’ye bağlıdır. Eşim 2 gün önce bana ayrılık mesajı gönderdi. 14 Haziran’da arkadaşımın doğum günü için dışarı çıktığımda takip edildiğimi düşündüm. Siyah arabalı kişiyi kayınvalidemin şoförüne benzettim.”
EŞTEN ÇARPICI İDDİALAR: SADAKATSİZ, ALKOLİK
Mehmet Ali Hatemi de eşi Zeynep Hatemi hakkında korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukat Handan Bakbak aracılığıyla sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Tarafların evliliği, Zeynep Hatemi’nin alkol müptelalığı, gece hayatı, sadakatsiz ve güven sarsıcı halleri, ahlâka aykırı davranışları yüzünden sarsılmıştır. Zeynep Hatemi, müvekkil ve iki çocuğuna şiddet, tehdit, hakaret içeren eylemlerde bulunmaktadır. Gece hayatına olan düşkünlüğü, farklı erkeklerle yakın arkadaşlık ilişkisi içinde olması, çocuklarını ve evini ihmal etmesi, kriz halindeki şiddet eylemleri müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. Korunma talep ediyoruz.”