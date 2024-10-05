Hatay için el ele verdiler

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HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü içerisinde, depremzede vatandaşlara yuva olmak için hayata geçirilen, sivil girişimle yapılmış kalıcı konut projesi 100. Yıl Köyü’nün 1. Fazı 17 Ekim’de teslim ediliyor. Projedeki yapılar kısa vadede depremzede sağlık çalışanları ve üniversite personelini ücretsiz ağırlayacak olup uzun vadede ise öğrenci yurdu ve çeşitli üniversite birimlerince kullanılacak.



SADECE BARINMAYA ÇARE OLMUYORUZ



100. Yıl Köyü İyilik Elçisi ve Gülmek İyileştirir Derneği YK Üyesi İlker Ayrık, projenin önemine dikkat çekti: “Bu kalıcı konutlar, önce depremzede vatandaşların kullanımına daha sonra da yurt ve/veya lojman olarak Jandarma Asayiş Vakfı ve Üniversite iş birliği içinde işletime sunulacak. Bu projenin diğerlerinde farklı yönü sürdürülebilir olması. Sadece barınmaya çare olmuyoruz aynı zamanda Antakya’nın ana damarı Mustafa Kemal Üniversitesi’nin yaşamasına destek oluyoruz. Eğitime ve sağlık hizmetlerinin devamına katkı sağlıyoruz. İşletme sayesinde elde edilecek gelirler ile de aynı zamanda öğrencilere burs imkânı sunuyoruz. Buna ilave olarak bu projenin çizimlerini açık kaynak olarak herkes ile paylaşıyoruz. Aslında ileride olabilecek bir doğal affet sonrasında herkes tarafından bilabedel ulaşılabileceği ve kullanabileceği bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bu proje Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik kriterlerinin yüzde 85’inden fazlasına uygun.”

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