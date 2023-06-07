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Hatay için bir bilet bin umut oldu

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#Antakya Medeniyetler Korosu#Yılmaz Özfırat#BUSADER
Hatay için bir bilet bin umut oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:29

Koro şefi Yılmaz Özfırat, “Bize verdiğiniz desteklerin her kuruşu için lütfen hakkınızı helal edin” sözleriyle büyük alkış aldı.

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TÜM Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu yaraları sarmak için konser vermeye devam ediyor.

Yılmaz Özfırat şefliğindeki koro İstanbul BUSADER Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği organizasyonuyla 3 Haziran’da AKM Sahnesi’nde dinleyicisini selamladı.

Gecede tüm şarkılarını depremde hayatını kaybedenler için söyleyen Antakya Medeniyetler Korosu, AKM’yi dolduran seyirciyi kâh güldürdü kâh ağlattı.

Hatay için bir bilet bin umut oldu

Şarkı aralarında duygularını ifade eden Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “Bizler depremzedelerin sesi olmaya çalışıyoruz” dedi. ‘Bir Bilet Bin Umut’ sloganıyla organize edilen konserden elde edilen gelir, BUSADER Federasyonu’nun Hatay’da inşa edeceği ilkokul için kullanılacak.

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#Antakya Medeniyetler Korosu#Yılmaz Özfırat#BUSADER

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