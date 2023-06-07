Hatay için bir bilet bin umut oldu

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TÜM Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu yaraları sarmak için konser vermeye devam ediyor.

Yılmaz Özfırat şefliğindeki koro İstanbul BUSADER Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği organizasyonuyla 3 Haziran’da AKM Sahnesi’nde dinleyicisini selamladı.

Gecede tüm şarkılarını depremde hayatını kaybedenler için söyleyen Antakya Medeniyetler Korosu, AKM’yi dolduran seyirciyi kâh güldürdü kâh ağlattı.

Şarkı aralarında duygularını ifade eden Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “Bizler depremzedelerin sesi olmaya çalışıyoruz” dedi. ‘Bir Bilet Bin Umut’ sloganıyla organize edilen konserden elde edilen gelir, BUSADER Federasyonu’nun Hatay’da inşa edeceği ilkokul için kullanılacak.