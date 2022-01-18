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'Hastayım' deyip mahkemeye katılmadı! Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün davasında yeni gelişme...

#Songül Karlı#Metin Yüncü#Sezai Temuroğlu
Hastayım deyip mahkemeye katılmadı Songül Karlının eski eşi Metin Yüncünün davasında yeni gelişme...

Sanatçı Songül Karlı’nın kendisini dolandırdığı iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü ile iki sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma, müşteki Karlı’nın ve sanık eski eşi Yüncü’nün dinlenmesi için ertelendi.

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Sanatçı Songül Karlı’nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ile Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç ‘dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Sezai Temuroğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“Kendisini varlıklı zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı”

Duruşmada savunma yapan sanık Temuroğlu, “Metin Yüncü’yü arkadaş ortamında tanıdım. Avukat E.Ö.’nün ofisinde birkaç kez bir araya geldik. Kendisi Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Satış rakamı gayrimenkulün satışa hazır hale getirildiğinde netleşecekti. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı” ifadelerini kullandı.

“Olaydan sonra Metin ile hiç görüşmedim”

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Paranın karşılığı olarak teminat istediklerini söyleyen sanık, “Bunun üzerine kendisini tanımadığım Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdi. 'Bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, daha sonra imar işleri çözüldüğünde teminatı kaldırırsınız' dedi. Ancak vekaleti verilen gayrimenkul hisseliydi. Bankalarda kullanamadık. Bunun üzerine tefecilik yaptığını bildiğim Uğur isimli kişiye gayrimenkulün satışını verdim. Daha sonra kendisinden satış karşılığı 200 bin lira para aldım. Borcumuzu ödediğimizde tapuyu bize geri verecekti. Ancak Uğur’a olan borcumuzu ödeyemeyince, Uğur burayı 380 bin TL’ye sattı. 210 bin lira tefecinin parasını verdim, 170 bin lirayı da Metin Yüncü’ye verdim. Suçsuzum. Bu olaydan sonra Metin ile hiç görüşmedim” şeklinde konuştu.

Sanık Temuroğlu’nun avukatı, sanığın üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabii olduğu ve dosyanın bu nedenle uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiğini söyleyerek, sanığın yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

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Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Müşteki avukatı, davaya katılma taleplerinin olduğunu ve müşteki Songül Karlı’nın bir sonraki duruşma gelerek beyanda bulunacağını kaydetti. Sanık Metin Yüncü’nün rahatsız olduğu için duruşmaya gelemediğini söyleyen avukatı, bir sonraki celse gelerek savunma yapacağını belirtti. Müşteki Karlı ile sanık Yüncü’nün bir sonraki celse ifadelerinin alınmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Ağlayarak şikayetçi olmuştu... Detaylar ortaya çıktı
#SONGÜL KARLI#METİN YÜNCÜ'
Ağlayarak şikayetçi olmuştu... Detaylar ortaya çıktı!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,16 Aralık 2020'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu ‘şüpheli’, Songül Karlı ‘müşteki’ olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor
#METİN YÜNCÜ’NÜN ESKİ EŞİN#SONGÜL KARLI
"Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor"Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Songül Karlı'nın gözyaşları! 'Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım'Şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü. Karlı, evine haciz geldiğini belirterek, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi" dedi.
daha fazla video içinSongül Karlı'nın gözyaşları! 'Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım'
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#Songül Karlı#Metin Yüncü#Sezai Temuroğlu

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