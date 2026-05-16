Hastaneden açıklama geldi: Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın solunum sıkıntısı var

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 13:21

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen 77 yaşındaki İnanır için 'Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor' dedi.

İşte o açıklama

“Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir.

Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”

Coşkun Sabah'in geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Kadir İnanır'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı...

