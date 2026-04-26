Hastalara derman olacak şifalı albüm!

Haberin Devamı

◊ “Jazz’ın Kanatları” projesinde bir araya geldiniz. Aydan Hanım, projenin ortaya çıkış hikâyesini size sormak isterim...

- Aydan Kanatlı: Daha önce yaptığım iki sosyal sorumluluk projesi vardı. Bunlara devam etmek ve bu defa caz söylemek istedim. Açıkçası cazın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. 1 seneye yakın cazla ilgili çalıştım. Hatta geçen sene bir caz sertifika programına katıldım. Ardından böyle bir proje yapmaya karar verdim. Işın (Karaca) Hanım, Fatih (Erkoç) Bey ve şu anda burada olmayan Jehan (Barbur) Hanım’a çok teşekkür ediyorum, hiç ikiletmeden projede yer aldılar. Elde edilen gelir tamamen Türk Kanser Derneği’ne gidecek.

◊ Işın Hanım ve Fatih Bey; projeyi duyduğunuzda ne hissettiniz?

- Fatih Erkoç: Kanser hastalarına derman olmak adına bu çalışmayı hayata geçirmek çok büyük bir özveri gerektiriyor. Bir de sanatçılarla birlikte organize olmak çok kolay değil. Herkesin yoğun bir takvimi, konserleri oluyor. Ben bugüne kadar birçok yardım konserinde ya da destek olmak amacıyla albümlerde şarkılar söyledim. Bunlar gözlerimi yaşartan projeler.

Haberin Devamı

- Işın Karaca: Bu albüm bir başyapıt. Neden? Türkiye’de bu işi yapabilmek, bunun maddi yükümlülüklerinin altından kalkmak çok zordur. Çok ciddi bir albüm. Ben caz şarkıcısı değilim, evet ama eğitimim sağ olsun. Öğrenciyken Fatih Erkoç gibi olağanüstü şarkıcıların ekolünden gelmeye çalışan biri olarak Aydan Hanım’ın bu projesinde bulunmak ve bir taraftan da derman olabilmek önemli... Sadece çorbada tuzumuz olsun da demiyoruz, çok daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz. Bana “Işın Hanım neden caz albümü yapmıyorsunuz?” diyenler oluyordu. Yaptık, alın. O kadar keyifle dinleyecekleri bir iş oldu ki, ben bir parçası olmaktan hem onur duyuyorum hem de çok büyük keyif aldım.

Fotoğraflar: Murat ŞAKA

POP MÜZİK SANAT DEĞİL GELİŞMEK İÇİN CAZ DİNLEYİN

◊ Aydan Hanım, siz yaşadığınız rahatsızlıktan sonra bu yolda ilerlemeye karar verdiniz. O süreci anlatır mısınız?

Haberin Devamı

- Aydan Kanatlı: Ben omurilikle ilgili bir sıkıntı geçirdim. İki ameliyat oldum. Daha önce yaptığım iki albümün geliri omurilik felçlilerine gitti. Benim ailemde, hem anne hem de baba tarafında çok fazla kanserden kaybettiğim insan var. Çok genç yaşta kuzenlerimi de kaybettim. Babam kanser geçirdi. Artık nezle, grip kadar doğal duyuyoruz kanser hastalığını. Türk Kanser Derneği Başkanı Burak (Duruman) Bey’le ilk tanıştığım zaman, çok özverili çalıştıklarını gördüm. O zaman çok daha içime sindi.

◊ Bu albümle bir anlamda müziğin iyileştirici gücünü de ortaya koyuyorsunuz...

- Fatih Erkoç: Evet. Sanatlar arasında nitelik farkı var. Az nitelikli olanlara belki de sanat dememek lazım. Pop müziği ben çok fazla sanata sokmuyorum. Tabii ki başımızın tacı pop müziği. Milyonlarca insan bizi pop müzik sayesinde tanıdı ama klasik batı müziği, caz müziği bana göre tam sanatın içinde olan müzikler. Gelişmek için caz ve klasik batı müziği dinleyin. Bizim müziklerimizi de dinleyin tabii ama gerçek kalite birincidir.

Haberin Devamı

◊ Ama Türkiye’de caz dendiğinde akla çok isim gelmiyor...

- Işın Karaca: Toplandık işte bu kadar.

- Fatih Erkoç: Çok iyi cazcılarımız var.

- Işın Karaca: Var ama ne yazık ki popüler kültüre hizmet etmedikleri için bilinmiyorlar. Fatih Erkoç benim için çok büyük bir idoldür. Bu ülkede caz söylemek adına, batı müziği adına inanılmaz emek veren, çırpınan çok iyi solistler var. Ülkemizde kalmıyorlar. Belirli bir zamandan sonra bir bakıyorsun yurtdışına gidiyorlar müziği devam ettirmek adına. Zaten o yüzden bilmiyoruz. Problem bu. Her kültürün bir müziği vardır. Cumhuriyet’ten bu yana bizim ülkemize de sanatın her dalı getirilmiştir; operasından cazına, batı müziğine kadar... Ama bilmek, öğrenmek, öğrenirken de yeni jenerasyonlara sevdirebilmek önemli. Bu albüm aslında bu yüzden de var.

Haberin Devamı

MARILYN MONROE OLMAK İSTEDİM

◊ Albümde hangi şarkıları söylediniz?

- Fatih Erkoç: Ben “Fly Me To The Moon”u söyledim.

- Işın Karaca: Ben de “My Heart Belongs to Daddy”yi söyledim. Bir Marilyn Monroe olmak istedim! (Gülüyor) Aydan Hanım hepsini okudu. Biz yan rollerdeyiz.

◊ Bu albüm cazın duyulması için bir vesile olacak o zaman...

- Fatih Erkoç: Evet, caz dinlemeyen ama bizi, şarkılarımızı seven milyonlarca hayranımız var. Onlar da alıp dinleyecekler.

SÜRPRİZ DÜET PROJESİ

◊ Fatih Bey sizi yakalamışken sormak istiyorum; günümüz müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Fatih Erkoç: Albüm işi bitti gibi. Artık şarkılar tek tek çıkıyor. Benim de birçok şarkım var kimsenin bilmediği. Hatta bir düet yaptık, bitti. Düet yaptığım hanımefendi bir albüm çıkaracaktı, çakışmasın diye bekliyoruz. Yaz geliyor, büyük ihtimalle kışa artık.

Haberin Devamı

◊ Konserlere de devam, değil mi?

- Fatih Erkoç: 2 gün önce 73 yaşıma girdim. Rahmetli İlham Gencer 101 yaşında vefat etti. 100 yaşında sahneye çıkıyordu. Bana Bodrum’da “Fatihciğim pazar geceleri bilmem ne oteldeyim, beklerim gel” diyordu. İdolümüz o. Allah da yardım ederse nice yıllar daha sahnelerden, özellikle konserlerden vazgeçmeyeceğim. Sevenlerim de devam etmem için öyle güzel ilham oluyor ki anlatamam. Onun için konserler sağlığımız. Çünkü biz kendimizi halkla beraberken, şarkılarımızı birlikte söylerken buluyoruz.

- Işın Karaca: Orada yaşıyoruz galiba.

- Fatih Erkoç: Evet, asıl yaşadığımız gerçek orası. Onun dışında bulunduğumuz yerler biraz gerçek dışı.

HAYATIM BOYUNCA 1 GÜN BİLE ÇALIŞMADIM

◊ Işın Hanım sizde yeni projeler var mı?

- Işın Karaca: Benim mütemadiyen üreten, hem prodüktör hem sanatçı olarak sahne sanatlarına çok fazla zaman ayıran bir insan olduğum zaten aşikar. Onun dışında bu aralar haftada 3-4 gün şarkı söylüyorum. Hep şunu söylüyorum; ben hayatım boyunca 1 gün bile çalışmadım. Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Allah’ın bana verdiği yetenekle ve ailemin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak şarkıcı oldum. Ve sevdiğim işi yapıyorum. Bir de bana bunun için para veriyorlar. Daha ne ister ki insan hayatta?

- Fatih Erkoç: Ben konservatuvara giderken Fatih semtinde yaz aylarında oyuncak atölyesinde çalışıyordum. Bir de Norveç’te 11 gün kadar kötü bir meslek yaptım, ne olduğunu söylemeyeceğim. Çalıştığım otelde İtalyan bir orkestra vardı, “Bas gitar çalar mısın” diye sordular. Hemen diğer işi ektim.

- Işın Karaca: Benim şarkıcılık dışında hamburgerci işim olmuştu. Çok güzel hamburger çeviririm! Her gencin yapması gereken bir şey bence. Annem “Git çalış, kendi paranı kazan” demişti. Sonra baktık şarkıcılıktan da para veriyorlar, hamburger işi kaldı. (Gülüyor)

- Fatih Erkoç: Hakikaten biz şanslıyız. Müzik hem hobimiz hem mesleğimiz. Günde 10-12 saat çalışılan meslekler var. Sanatçı ruhu taşıyan insanlar için çok zor. Eminim aralarında keşfedilmemiş güzel sesler vardır.

MÜZİKSEVERLERE ARMAĞAN

◊ Son olarak albümle ilgili neler söylemek istersiniz?

- Aydan Kanatlı: Projeyi müzikseverlere armağan ediyoruz. Onlar da lütfen değer versinler. Gerçekten çok kıymetli.

- Fatih Erkoç: Aydan Hanım’a teşekkür ediyoruz böyle güzel, anlamlı bir projeye bizi dahil ettiği için.

KANSER VE KALP KRİZİNİ HAYRANLARIMIN SEVGİSİ SAYESİNDE ATLATTIM

◊ Bu albümün dışında gündeminizde başka neler var?

- Fatih Erkoç: Ben müzikten kazandığımı son 2 yıldır fotoğraf makinelerine harcıyorum. Geçen yaz Bodrum’da bir sergim oldu. Bu yaz olmayacak, yetiştiremedim. Kitap yapmayı düşünüyorum. Buradan yaşı ilerlemiş olan müzisyenlere özellikle öneriyorum bu fotoğraf hobisini. Çok büyük bir keyif.

- Işın Karaca: Fatih Erkoç’u sahnede izlemiş biri olarak kendini yaşla sınırlandırması ya da kendini belirli bir şeyin içine koyması benim sinirim bozuyor. Rica ederim Fatih Bey...

- Fatih Erkoç: Gerçekçi adamım. Ben de kanser atlattım, kalp krizi atlattım. Bunları atlatabildiysem ve sağlıklıysam bunun birkaç nedeni var. İlk neden; hayranlarımızın, bizi sevenlerin duaları. Bize göstermiş oldukları sevgi ve saygı sayesinde ben böyleyim. Bunun birinci ilaç olduğunu düşünüyorum. İkincisi de yelken. Yelken yapmak çok büyük bir ilaç. Hasta bir arkadaşımız vardı. Bana kanser olduğum dönemde “Otur evinde, yat, çıkma, araba kullanma, sahneye çıkma” diyordu. “Hocam ben o zaman ölürüm” dedim. İşin özü, hasta dostlarımız sağlıklıyken ne yapıyorsa aynen onu yapmaya devam etsinler. Sadece doktor ve ilaçla biraz daha münasebet içinde olacaklar, o kadar. Moral en büyük ilaç.

- Işın Karaca: Bu albüm de onlara şifa olsun. Dinlesinler ki biz de bu derneğe gerçekten biraz daha katkıda bulunmuş olalım. İyilik gerçekten bulaşıcı bir şeydir. Biz hep beraber bir iyilik yapmaya kalkıştık. İnşallah bunun altından alnımızın akıyla çıkarız ve hak ettiği değeri görür. Bu gerçekten bir sanat albümü. Hak ettiği bir yer var. Artık ülkemizde de sanatın olması gerektiği yerler var.

- Fatih Erkoç: Atatürk ne demiş; “Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra ışığı alnında ilk hisseden insandır.” Dolayısıyla bizi dinleyin.