Hasan Hüseyin Türkoğlu kimdir?

Hasan Hüseyin Türkoğlu, 1 Mayıs 1968'de Osmaniye Bahçe'de dünyaya geldi. Babasının adı Ökkeş, annesinin adı Nezihe'dir.



Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 59. Dönem Milli Güvenlik Akademisi mezunu oldu.



Adana Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık Kaymakam Vekilliğinde bulundu. İngiltere'de dil ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Yavuzeli, Nazimiye, Besni Kaymakamlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı. Personel Şube Müdürü, Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi. 2006 yılında 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseldi. Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.



Orta düzeyde İngilizce bilen Türkoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.