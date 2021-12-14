Hasan Can Kaya'dan Denizli halkına teşekkür!

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YouTube'da yayınladığı 'Konuşanlar' programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, Anadolu turnesine devam ediyor.

Diyarbakır, Van, Malatya, Mersin ve Kayseri'den sonra ünlü komedyenin son durağı Denizli oldu.

10 GÜNDE 20.000 İZLEYİCİ

10 günde 20 bin hayranıyla buluşan Kaya'ya ilgi büyük oldu. Binlerce hayranı gösterinin gerçekleşeceği salonda metrelerce kuyruk oluşturdu.

"DENİZLİ HALKINA SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Kaya, Instagram'da yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Yalnız iyi güldük. 24 saatte biletleri tüketen Denizli halkına sonsuz teşekkürler."