Hasan Can Kaya: Hayır yapmak hayatı daha anlamlı kılıyor

Yemeğin ardından soruları yanıtlayan komedyen, Londra’daki son gösterisinin gördüğü ilginin mutluluğunu yaşadığını söyledi:



“Çok güzel bir seyirci vardı. Herkese çok teşekkür ederim. 6 yıldır nereye gitsek, nerede gösteri yapsak oraya geliyorlar. Bunun için çok mutluyum.”

Londra’daki gösterisinin gelirini depremzedelere bağışlayan Kaya, “Hayır yapmak hayatı daha anlamlı kılıyor. Allah bana bu gücü verdiği, para kazandığım sürece üzerime düşen görevi yapacağım” diye konuştu.

Şimdilerde Amerika’da dil eğitimi alan Kaya, “Dil eğitimim devam ediyor. Kapalıçarşı İngilizcesi vardı bende, geliştirmeye çalışıyorum” dedi.

Ünlü isim, bir film projesi olduğunu açıkladı: “Şimdilik yazma aşamasında. Eylül ayında çekmeyi planlıyoruz. Çok iyi bir film geliyor.”

Kaya, aşk hayatıyla ilgili sorulara da “Her şey yolunda. Kendisi çok ünlü değil. Düzenli bir hayatı olduğu için onu çok bozmak istemiyorum. Kendisini sosyal medyadan koruyorum” yanıtını verdi.