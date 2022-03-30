Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Harvey Weinstein kimdir, kaç yaşında? Harvey Weinstein yapımları hangileri?

#Harvey Weinstein#Harvey Weinstein Kimdir#Harvey Weinstein Nereli

Harvey Weinstein, biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Cinsel istismar iddialarının hedefi olan Harvey Weinstein, kariyerini olumsuz etkileyecek bir yola doğru adım attı. Peki, Harvey Weinstein kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Harvey Weinstein, 19 Mart 1952 yılında New York'ta dünyaya geldi. 1979 yılında kardeşi Bob Weinstein ile birlikte Miramax şirketini kurdu. 2005 yılından beri kardeşi Bob Weinstein ile Weinstein Company'nin başkanlığını yaptı. Ekim 2017 yılında Weinstein'a yönelik cinsel istismar iddialarının ardından, şirketinden ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden kovuldu. 31 Ekim'e kadar 80'den fazla kadın Weinstein aleyhinde iddialarda bulundu. İddialar #MeToo sosyal medya kampanyasını ve günümüzde "Weinstein etkisi" olarak adlandırılan dünyadaki güçlü erkeklere yönelik birçok benzer cinsel istismar iddiasını ve işten çıkarılmasını tetikledi. 25 Mayıs 2018 yılında New York'ta tutuklandı, tecavüz ve diğer suçlarla suçlandı. Şubat 2020'de beş suçtan ikisinden suçlu bulundu ve 23 sene hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını Wende Cezaevi'nde çekmektedir. Mümkün olan en erken çıkış tarihi 9 Kasım 2039'dur. 20 Temmuz 2021'de Kaliforniya'da yargılanması için Los Angeles'a iade edildi.

YılYapım
1981The Burning
1982The Secret Policeman's Other Ball
1985Deep End
1986Playing for Keeps
1988Light Years a.k.a. Gandahar (English Version)
1995Restoration
1998Shakespeare in Love
2000Malèna
2002Gangs of New York
2003Master and Commander: The Far Side of the World
2009Nine
2011My Week with Marilyn
2017Tulip Fever
The Current War
Haberle ilgili daha fazlası:
#Harvey Weinstein#Harvey Weinstein Kimdir#Harvey Weinstein Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik