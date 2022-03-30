Harvey Weinstein kimdir, kaç yaşında? Harvey Weinstein yapımları hangileri?

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Harvey Weinstein, 19 Mart 1952 yılında New York'ta dünyaya geldi. 1979 yılında kardeşi Bob Weinstein ile birlikte Miramax şirketini kurdu. 2005 yılından beri kardeşi Bob Weinstein ile Weinstein Company'nin başkanlığını yaptı. Ekim 2017 yılında Weinstein'a yönelik cinsel istismar iddialarının ardından, şirketinden ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden kovuldu. 31 Ekim'e kadar 80'den fazla kadın Weinstein aleyhinde iddialarda bulundu. İddialar #MeToo sosyal medya kampanyasını ve günümüzde "Weinstein etkisi" olarak adlandırılan dünyadaki güçlü erkeklere yönelik birçok benzer cinsel istismar iddiasını ve işten çıkarılmasını tetikledi. 25 Mayıs 2018 yılında New York'ta tutuklandı, tecavüz ve diğer suçlarla suçlandı. Şubat 2020'de beş suçtan ikisinden suçlu bulundu ve 23 sene hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını Wende Cezaevi'nde çekmektedir. Mümkün olan en erken çıkış tarihi 9 Kasım 2039'dur. 20 Temmuz 2021'de Kaliforniya'da yargılanması için Los Angeles'a iade edildi.