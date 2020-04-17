Harun Tan kimdir?
Harun Tan, gündemi takip eden pek çok kişinin araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Manken Ebru Şallı ile 11 yıl evli kalan Harun Tan, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. Harun Tan’ın Ebru Şallı’dan olan oğlu Pars, 17 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Lenfoma hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Peki, Harun Tan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan’dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan’ın oğludur.
Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi’nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.
Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.
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