Harnaaz Sandhu kimdir, kaç yaşında, nereli? 2021 Kaainat Güzeli Harnaaz Sandhu kedi taklidiyle çok konuşuldu!

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İsrail'in Eilat kentinde 70'inci kez düzenlenen Miss Universe yarışmasında, Hintli Model Harnaaz Sandhu tacını takarak sevinç gözyaşlarına boğuldu. 2021 Kaainat Güzeli unvanını alan Harnaaz Sandhu'nun bu arada kedi taklidi yapması da çok konuşuldu.

"KENDİ HAYATINIZIN LİDERİSİNİZ"

Miss Universe (Kainat Güzeli) tacını giydikten sonra da Harnaaz Sandhu, genç kızlara bazı önerilerde de bulundu. Bugünün gençliğinin hissettiği en büyük baskının "kendilerine inanmak" olduğunu söyledi. Sandhu "Kendinizin tek ve biricik olduğunu bilmek sizi güzelleştirir. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın ve dünyada olup biten daha önemli şeyleri konuşalım. Bence anlamak zorunda olduğunuz şey bu. Kendi hayatınızın lideri sizsiniz" dedi.

HARNAAZ SANDHU KİMDİR?

Harnaaz Kaur Sandhu 3 Mart 2000'de Çandigarh, Hindistan'da doğmuştur. Hint manken, 2021 yılında 'Miss Diva' tacını takmıştır. 2021 yılında Miss Universe yarışmasında Hindistan'ı temsil ederek Kainat Güzeli unvanını almıştır.