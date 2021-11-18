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Harika Güral kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Harika Güral kimdir, nereli, kaç yaşında

Harika Güral, kariyeri ve biyografisi ile araştırılan iş kadınları arasında yer alıyor. Kütahya'da dünyaya gelen ve bu şehirde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce işletme bitiren Harika Güral, New York'ta eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye'de iş hayatına adım atmıştır. İşte, Harika Güral'ın kendi anlatımıyla biyografi bilgileri

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20 Mart 1979 Kütahya doğumluyum. İlk öğrenimimi Evliya Çelebi İlkokulu’nda, Orta ve Lise öğrenimimi Ali Güral Anadolu Lisesi’nde tamamladım.

2001 yılı İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (İngilizce)Bölümünden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde İşletme Masterımı yaptım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü yönetimi sertifika programından sonra yüksek öğrenim için New York Üniversitesi’ne gittim. New York Üniversitesi’de İşletme ve Sanat Tarihi üzerine eğitim aldım. MMA (Mixed Marshall Arts) tan Muai Thai yapıyorum Aynı zamanda Güral Porselen İcra Kurulu, İTO Kadın Girişimciler Kurulu, Giyad, Türk Amerikan İş Adamları (taba) derneği, Turizm Yatırımcıları Derneği(ttyd)( DEİK ) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Fransa-İspanya ve Slovakya iş konseyi delegesiyim, Tüsiad üyesiyim.

Yabancı dillerim İngilizce ve İspanyolca’dır.

İlgi alanlarım; Sinema, sanat tarihi, kitap okumak, kişisel gelişim kurslarına katılmak ,yoga ve meditasyon yapmaktır.

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