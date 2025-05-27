Harika Avcı'ya ne oldu? Sır perdesi aralandı!

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İddialara göre sanatçı maddi zorluklar yaşıyordu. Sağlığı bozulmuş, hatta siroz olduğu ve “Yakında öldüğümü duyacaksınız” dediği bile öne sürülmüştü. Ancak Harika Avcı, bu söylentileri kesin bir dille reddetti. Buna rağmen bugüne kadar ne sesi duyuldu ne de yüzü görüldü.

Ancak o büyük sessizlik, Kanal D ekranında Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında bozuldu. Türk sanat dünyasının cevabını merakla beklediği o sorular artık cevapsız değil: “Harika Avcı’ya ne oldu? Yardıma mı ihtiyacı var? Neden ve kimden kaçıyor?”

PERDELER KAPALI, KAPI KİLİTLİ... 5 YILDIR SÜREN GİZEMİN NEDENİ NE?

Ne müzik ne de sinema dünyasında sesi soluğu çıkmayan Harika Avcı’nın iç acıtan gerçeği, “Neler Oluyor Hayatta” programının özel araştırmasıyla ortaya çıktı.

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Avcı, yalnızca sanat dünyasına değil, yaklaşık 5 yıldır etrafındaki herkese kendini tamamen kapatmış durumda. Evinde kimseyle görüşmeden, perdeleri hiç açmadan yaşıyor.

Programın genel koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’nun günlerce süren takibi sonunda Harika Avcı’nın yaşadığı evin kapısı nihayet aralandı. Mahalle esnafı, komşular, apartman görevlisi ve ev sahibinin avukatı... Herkes ilk kez konuştu!

"SAĞLIĞINDAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Komşuların anlattığına göre Harika Avcı, sadece sabahın erken saatlerinde köpeğini kısa süreli yürüyüşe çıkarıyor. Üstelik tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takıyordu.

Yıllardır kendisiyle tek kelime bile etmeyen komşuları, “Ona hâlâ hayranız, ama hayatından endişeliyiz” diyor.

“EVİ DE, KENDİSİ DE VAHİM DURUMDA”

Aynı apartmanda görevli olan Zafer Bey, Harika Avcı ile yalnızca bir kez “günaydın”laştığını söyledi.

“Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden.”

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"DESTEK KARŞILIĞINDA TELİF Mİ İSTENİYOR?"

Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek ise çarpıcı iddialarda bulundu:

“2020’de 2200 TL ile kiralanan evin kirası bugün sadece 3500 TL. Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı.”

Daha da çarpıcısı, bazı sanatçılar yardım etmek için şarkılarının telif hakkını talep etmiş! Bu kişiler “Kirasını ödeyelim ama Harika Avcı’yı ikna edin, şarkıların telif hakkını alın” demişler.

"HÂLÂ GÜZEL, HÂLÂ GURURLU"

Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım, duygusal ifadelerle durumu özetledi:

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“Bir keresinde polis eşliğinde kapı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. ‘Benim ihtiyacım yok, başkasına verin’ diyor. Hala çok güzel, çok da gururlu.”

O SES, HARİKA AVCI’NIN SESİ MİYDİ?

Program ekibi, günlerce Harika Avcı’yla iletişim kurmaya çalıştı. Ancak kapı arkasından duyulan ilk söz sertti: “Defolun buradan, yoksa polis çağırırım!”

Daha sonra kapı aralandı ve içeriden bir kadın, “Telefon numaranızı verin, sizi Harika Hanım arar” dedi. Telefonda konuşan ses ise şunları söyledi:

“Harika Avcı şu an evde değil, işleri var. Zamanı gelince konuşacak. Sağlığı yerinde, haberler asılsız.”

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Ama o ses, program genel koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’nun da belirttiği gibi, muhtemelen bizzat Harika Avcı’ya aitti.

SEREN SERENGİL KONUŞTU: “ASLA DELİRMEDİ, EVİ ÇÖP EV DEĞİL”

Öte yandan Harika Avcı’yı en son gören kişi olan ünlü sanatçı Seren Serengil, programa telefonla katılarak “Harika delirmiş durumda değil. Gayet sağlıklı fakat bir kadın olarak çok zor durumlar yaşadı. Çok varlıklıyken kandırıldı. Görünmek istemiyor ve bu durumda rahatsız ediliyor. Önüne gelen kapısını çalıyor” ifadelerini kullandı.

Serengil, kapının ardından konuşan sesin ise yardımcısına ait olduğunu söyledi. Bir an önce taşınması gerektiğini, müstakil, izole bir evde bakılması gerektiğini açıkladı. Evin çöp ev durumda olduğu söylentilerine ise asla böyle bir durum olmadığını söyleyerek itiraz ederken, Harika Avcı’nın maddi sıkıntılar yaşadığını da ifade etti. Serengil, kendisine estetik yaptırma önerisinde bulunduğunu da söyledi, ancak “Kendim çalışıp, toparlanacağım” cevabını aldığını söyledi.

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Serengil, “Harika Avcı siroz mu?” sorusuna ise “Çok ilaç içti, muhtemelen karaciğerleri hasar görmüştür” dedi. “Ne kadar zorluklar yaşasa da onurlu mücadelesini sürdürüyor” diyerek sözlerine son verdi.