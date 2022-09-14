Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Harbiye’de MFÖ rüzgârı

Güncelleme Tarihi:

#MFÖ#Gülben Ergen#Mazhar Alanson
Harbiye’de MFÖ rüzgârı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 07:40

MFÖ önceki akşam Atlantis Yapım organizasyonuyla Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

Haberin Devamı

Grup, enerjisiyle adeta yıllara meydan okudu. Mazhar Alanson, “Bu sene de çok şükür sizin karşınızdayız. Allah sağlık sıhhat versin hem size hem bize” dedi. MFÖ ardından “Leylayım”, “Peki Peki Anladık”, “Sarı Laleler” gibi dillere dolanan şarkılarını seslendirdi.

Harbiye’de MFÖ rüzgârı

Konseri izlemeye gelenler arasında Gülben Ergen de vardı. Ergen, Türkiye’de starlık döneminin sosyal medya sayesinde kalmadığını söyledi:

“Eski starlık döneminin kaldığını düşünmüyorum. ‘Ben assolistim, kendimi ağırdan satayım’ falan gibi şeyler yok artık. Bunu sosyal medya bitirdi. Artık çok abartı şeyler yok. Starlık kavramı yine kalıcı fakat starlık kanunları azaldı. Nereden aklımıza gelirdi ki sevdiğimiz ünlülerin günlük hayatlarını görelim. İnsanlar daha rahat artık. Star olmak istemekle star olunmuyor. O girdiğiniz bir rol.”

Haberin Devamı

Harbiye’de MFÖ rüzgârı

Şarkıcı, MFÖ’nün ayaklarını yerden kestiğini de belirtti: “Mazhar, Fuat, Özkan arkadaşlarım. Oturmuşluğumuz, sohbet etmişliğimiz var. Yaşamımda çok ayrı yerleri var. Bir gün kavga etmediler, ayrılmadılar.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#MFÖ#Gülben Ergen#Mazhar Alanson

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan