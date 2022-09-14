Harbiye’de MFÖ rüzgârı

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Grup, enerjisiyle adeta yıllara meydan okudu. Mazhar Alanson, “Bu sene de çok şükür sizin karşınızdayız. Allah sağlık sıhhat versin hem size hem bize” dedi. MFÖ ardından “Leylayım”, “Peki Peki Anladık”, “Sarı Laleler” gibi dillere dolanan şarkılarını seslendirdi.

Konseri izlemeye gelenler arasında Gülben Ergen de vardı. Ergen, Türkiye’de starlık döneminin sosyal medya sayesinde kalmadığını söyledi:

“Eski starlık döneminin kaldığını düşünmüyorum. ‘Ben assolistim, kendimi ağırdan satayım’ falan gibi şeyler yok artık. Bunu sosyal medya bitirdi. Artık çok abartı şeyler yok. Starlık kavramı yine kalıcı fakat starlık kanunları azaldı. Nereden aklımıza gelirdi ki sevdiğimiz ünlülerin günlük hayatlarını görelim. İnsanlar daha rahat artık. Star olmak istemekle star olunmuyor. O girdiğiniz bir rol.”

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Şarkıcı, MFÖ’nün ayaklarını yerden kestiğini de belirtti: “Mazhar, Fuat, Özkan arkadaşlarım. Oturmuşluğumuz, sohbet etmişliğimiz var. Yaşamımda çok ayrı yerleri var. Bir gün kavga etmediler, ayrılmadılar.”