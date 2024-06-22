Harbİye’de Kenan Doğulu coşkusu

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Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde önceki akşam ikinci kez sahne aldı. Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında Engin Öztürk, Önder Öztarhan, İpek Erdem, Öykü Gürman gibi ünlü isimler de vardı.

Konserin açılışını “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla yapan ünlü popçu, “Yüzsüz Yürek”, “Doktor” ve “Hiç Bana Sordun Mu” gibi sevilen hitlerini seslendirdi. Dinleyicileri de sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

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