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Harbİye’de Kenan Doğulu coşkusu

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#Kenan Doğulu#Harbiye Açıkhava#Konser
Harbİye’de Kenan Doğulu coşkusu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:55

Kenan Doğulu bir kez daha Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. İki gece üst üste sahneye çıkan ünlü popçu, sevilen şarkılarıyla sevenlerine yine unutulmaz anlar yaşattı.

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Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde önceki akşam ikinci kez sahne aldı. Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında Engin Öztürk, Önder Öztarhan, İpek Erdem, Öykü Gürman gibi ünlü isimler de vardı.

Harbİye’de Kenan Doğulu coşkusu


Konserin açılışını “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla yapan ünlü popçu, “Yüzsüz Yürek”, “Doktor” ve “Hiç Bana Sordun Mu” gibi sevilen hitlerini seslendirdi. Dinleyicileri de sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Harbİye’de Kenan Doğulu coşkusu


Konserin kapanışında Kenan Doğulu’nun son dönemdeki hit şarkılarından “Rüya”da birlikte çalıştığı Arem Özgüç ve Arman Aydın, sürpriz bir performansa imza attı. Doğulu’nun Özgüç ve Aydın ile birlikte hazırladığı ve yakında tüm müzik platformlarında yer alacak olan remikslerinden oluşan seçkinin izleyiciler için ilk kez çalınmasıyla Harbiye bir kulüp atmosferine büründü.

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Harbİye’de Kenan Doğulu coşkusu



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#Kenan Doğulu#Harbiye Açıkhava#Konser

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