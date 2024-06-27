Harbiye’de aşk rüzgârı... Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'i yalnız bırakmadı

Haberin Devamı

Mert Demir ilk Harbiye konserini BKM organizasyonuyla gerçekleştirdi. Ünlü müzisyen, tüm biletleri 4 saatte tükenen konserde, Mert Demir’i Harbiye’de 5 bine yakın kişi dinledi.

Ünlü müzisyen, konserin gelirini kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı’nın ‘Büyüt Hayallerini’ projesine bağışladı. Sahneye “İkimize Birden” şarkısıyla çıkan Demir, heyecan ve mutluluğunu da dinleyicileriyle paylaştı. Mert Demir, 28 Haziran’da yayınlanacak “Ölüyorum Anla”yı da ilk kez sahnede seslendirdi.

Haberin Devamı

Bu özel gecede şarkıcıyı sevgilisi Serenay Sarıkaya da yalnız bırakmadı. Setten geldiğini dile getiren ünlü oyuncu, konserin yarısına yetişti.

“Mert Demir” yazan tişörtüyle Harbiye’ye gelen Serenay Sarıkaya konseri en ön sıradan izledi. Gece boyunca şarkılara dans ederek eşlik eden Sarıkaya konser sonunda sevgilisini kuliste ziyaret etti. Sevgilisine tebrik öpücüğü veren oyuncu kuliste çektirdikleri kareleri sosyal medyasında da paylaştı.

Demir, 22 Temmuz’da da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda yine sahne alacak.

10 milyon TL’lik aracıyla geldi

Mert Demir, konsere 10 milyon TL değerindeki Alfa Romeo markalı nostalji aracıyla geldi. Ancak şarkıcı konser sonunda sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın şoförlü aracıyla oradan ayrıldı.

İŞLE AŞKI KARIŞTIRMAM!

Haberin Devamı

Melisa Döngel, menajeri ile konseri izledi. Döngel, Kerem Bursin ile yeni bir filmde oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Muhabirlerin, “Aşk yakıştırmaları olur mu?” sorusuna Döngel, “Hiç set aşkım yok. İşle aşkı karıştırmam” cevabını verdi.

EYLÜLDE EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Meriç Aral, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkıyla ilgili “Çok beğeniyoruz. İkisi de hep mutlu olsun. Onlar mutluysa bizler de mutluyuz” dedi. Meriç Aral, Serkan Keskin ile 2 yıldır düğünlerinin ertelenmesi hakkında da şunları söyledi: “Sürekli ertelenmiyor. Bir gün olacak ama tarih henüz belli değil. Biz eylül ayı gibi düşünüyoruz.”

Haberin Devamı