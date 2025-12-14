Hande'den aşk itirafı: Daha çok yeni! Sürpriz birliktelik nasıl başladı?

Haberin Devamı

Cemiyet dünyasının gözde bekârlarından Hakan Sabancı’yla 3 yıl süren ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren Hande Erçel, OGM Pictures’ın sahibi yapımcı Onur Güvenatam’la yeni bir ilişkiye başladığı iddiasıyla gündeme geldi. Önceki gün Londra dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen ünlü oyuncu, aşk iddiasını yalanlamadı.

BÖYLE ŞEYLER KISMET

Hande Erçel, Onur Güvenatam’la ilgili sorular karşısında “Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz” dedi. Oyuncu, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını itiraf etti: “Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir dursun, bir beklesin mi yargılamadan önce? Kısmet diyorum. Böyle şeyler kısmet.”

Yapımcı Onur Güvenatam ve oyuncu Hande Erçel’in ilişkisi Londra’da başladı.

EĞİTİM İÇİN GİTTİM

Bir süredir Londra’da Onur Güvenatam’la vakit geçirdiği konuşulan Hande Erçel, şehirde eğitim için bulunduğunu ve yakında yeniden gideceğini de açıkladı: “Eğitim için gittim. Hem dil eğitimi alıyorum hem de işimle ilgili workshop’lara katılıyorum. Reklam çekimi için geri geldim, tekrar gideceğim.”

NASIL BAŞLADI

İddiaya göre Hande Erçel’le Onur Güvenatam’ın yolları havalimanında kesişti. Londra’da ev tutup bir dil okuluna kayıt yaptıran ünlü oyuncu şehre uçmak için havalimanındayken, Content London fuarına katılmak üzere yola çıkan Onur Güvenatam ve ekibiyle karşılaştı. Uçak yolculuğu sırasında da sohbet eden ikili, daha sonra arkadaş grubuyla önceden planlanmış bir akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi. O günden sonra görüşmeye başlayan Hande Erçel ve Onur Güvenatam arasındaki yakınlık kısa sürede aşka dönüştü.