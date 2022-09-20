Hande Yener'in hayranları sahneye fırladı

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Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Yener, konser sırasında iki genç hayranının sahneye fırlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü popçu “Naber” şarkısını sahneye gelen gençlere sarılarak birlikte seslendirdi.

Konser sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ünlü popçuya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Aktaş sahnede Hande Yener’in dinamik ve genç enerjisini işaret ederek “3-4 yıllık yeni bir sanatçı Hande Yener aramızda olduğu için teşekkür ederim” dedi.

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Hande Yener, sahneye triko elbisesiyle çıktı.