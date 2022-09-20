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Hande Yener'in hayranları sahneye fırladı

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#Hande Yener#Bursa Büyükşehir Belediyesi#Balkan Panayırı
Hande Yenerin hayranları sahneye fırladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 06:57

Hande Yener, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle bu yıl 16’ncısı düzenlenen Balkan Panayırı’nda sahne aldı.

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Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Yener, konser sırasında iki genç hayranının sahneye fırlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü popçu “Naber” şarkısını sahneye gelen gençlere sarılarak birlikte seslendirdi.

Hande Yenerin hayranları sahneye fırladı

Konser sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ünlü popçuya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Aktaş sahnede Hande Yener’in dinamik ve genç enerjisini işaret ederek “3-4 yıllık yeni bir sanatçı Hande Yener aramızda olduğu için teşekkür ederim” dedi.

Hande Yenerin hayranları sahneye fırladı

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Hande Yener, sahneye triko elbisesiyle çıktı.

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#Hande Yener#Bursa Büyükşehir Belediyesi#Balkan Panayırı

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