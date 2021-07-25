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Hande Yener'in hastalığı nedir? Yener zor günleri böyle anlattı: Hayranlarım üzülmesin diye kimseye söylemedim
Ünlü şarkıcı Hande Yener bayramın ilk günü Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sahne aldı. Hayranları Yener'in yaptığı açıklamanın ardından yaşadığı hastalığı merak etti. İşte Hande Yener'in yaşadığı süreç ile ilgili yaptığı o açıklama
Hande Yener, sahne öncesi verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde kanseri yendiğini açıklayan ünlü popçu "Çok zor günler geçirdim, hayranlarım üzülmesin diye kimseye söylemedim, herkesten çok fazla destek mesajı aldım ve ağlayarak okudum” dedi.