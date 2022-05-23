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Hande Yener’den ABD çıkarması

#Hande Yener#Amerika#Miami
Hande Yener’den ABD çıkarması

Amerika turnesine çıkan Hande Yener’in beş konserinin biletleri haftalar öncesinden tükenerek “sold out” oldu. Önceki gün New York’taki Türk Yürüyüşü’nde sahne alan pop ikonuna, DJ oğlu da eşlik etti.

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Hande Yener, Amerika turnesi kapsamındaki konser programına New York’taki Sony Hall’de başladı. Sony Hall’de sahneye çıkan ilk Türk sanatçı olan pop ikonu, büyük ilgiyle karşılandı.

Ardından Virginia, Miami ve New Jersey’de sahneye çıkan sanatçının her konserinin biletleri haftalar öncesinden tükenerek, büyük ilgiyi gözler önüne serdi.

Konserleri boyunca sahnesi kadar farklı stiliyle de ilgi odağı olan Yener, dünyaca ünlü moda markaları TLZ L’Femme, Ottolinger, Simonett ve Ruu Australia’dan beş farklı kıyafet giydi. Sanatçı, önceki gün yeniden konser için New York’taydı.

Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından her yıl düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü’nde sahneye çıkan Hande Yener, festival katılımcılarına coşkulu anlar yaşattı.

Yener sahnede Türk bayrağını öperken, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu kendisine desteği için plaket takdim etti. Sanatçı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Sizlerle burada birlikte olmaktan onur duydum” dedi.

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TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ’NDE COŞKULU ANLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York’ta bu yıl 39’uncusu düzenlenen geleneksel Türk Günü Yürüyüşü, Manhattan’ın ünlü Madison Caddesi’nden başlayarak, çeşitli dernek ve kuruluşlara ait tören araçlarının resmi geçişine sahne oldu. Hande Yener, Dag Hammarskjold Parkı’nda devam eden kutlamaların finalinde sahneye çıktı.

Hande Yener’den ABD çıkarması

BİRLİKTE DANS ETTİLER

Miami konserinde Hande Yener’i izlemeye gelenler arasında Cemal Can Canseven da vardı. Sanatçı, Canseven’i sahneye davet ederek, dans şov yaptı.

 

 

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#Hande Yener#Amerika#Miami

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