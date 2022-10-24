Hande Yener: Keşke 80’lerde kalsaydık

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Geceye “İyi Ya” ile başlayan popçu, repertuvarında yer verdiği şarkılarla dinleyicilerine 80’ler nostaljisi de yaşattı: “Keşke 80’lerde kalsaydık. Ne kadar güzeldi. O yıllardaki müziği de özlüyorum.”

ERKEKLER İKİNCİ PLANDA

Yener kadınlara estetik tavsiyesi de verdi: “Teknoloji sadece telefonlar, bilgisayarlar değildir. Estetikte de teknoloji bayağı gelişti. Gerekiyorsa yapın kızlar. Ama kendiniz için, aynaya baktığınızda kendinizi beğenmek için yapın. Erkeklerin beğenmesi ikinci planda olsun. O da önemli sonuçta.”