Hande Yener: İlham perim Dua Lipa'ya uğramış!

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En son giydiği Thierry Mugler imzalı sahne kıyafetinin Dua Lipa tarafından da tercih edildiğinin hatırlatılması üzerine, espri yapan Yener, “İlham perim Dua Lipa’ya da uğramış, ilham perilerimiz tanıştı” dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcıyı beğendiğini söyleyen Yener, sahnede pişti olmalarını şöyle yorumladı:

“Dua Lipa takip ettiğim bir dünya starı, çok başarılı. Türkiye’de tarz olarak ilkleri yapan biri olarak işaret ediliyor olmamın, bir dünya starı tarafından onaylanması olarak görüyorum bunu.”