Hande Ünsal: İlham kaynağım annem

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Niran Ünsal’ın kızı olan Hande Ünsal, annesiyle olan ilişkisi hakkında da ipuçları verdi.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nı okuduğunu söyleyen Ünsal, “Yedi nesilde başka meslek yapan yok bizde. Bu bana, anne karnında verilmiş özel bir yetenek” dedi.

Bir dönem annesiyle küs olduğu yönündeki haberleri de soran Çağlayan’a, “Normal anne-kız kavgası” diyen Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O dönemde anneme kin besleyen insanlar benim bir lafımı aldılar, annem öyleymiş gibi çevirdiler. Anne-kız atışmasıydı. Ben annemle rekabet edemem. Çünkü onu o kadar seviyorum ki sevdiğin şeyle rekabet etmezsin, ilham alırsın.”