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Hande Ünsal, Ferda Anıl Yarkın, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Ömür Gedik ve Metin Özülkü'den 100 yılın marşları

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#100 Yılın Marşı#Metin Özülkü#Ömür Gedik
Hande Ünsal, Ferda Anıl Yarkın, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Ömür Gedik ve Metin Özülküden 100 yılın marşları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 08:50

METİN Özülkü ve Ömür Gedik, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bir proje ile Cumhuriyet dönemi marşlarını 7’den 70’e herkesle buluşturuyor.

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Proje 21 Ağustos’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri’nin Trabzon ayağında Sümela Kültür Yolu’nda izleyici ile buluşacak.

O gün sahneye çıkacak olan Hande Ünsal, Ferda Anıl Yarkın, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Ömür Gedik ve Metin Özülkü hem kendi şarkılarını hem de 100 yılın marşlarını seslendirecek.

Sanatçılar, “Gençlik Marşı”, “19 Mayıs Marşı”, “Öğretmen Marşı”, “İleri Marşı”, “Akdeniz Marşı” gibi örnekleri modern bir anlayışla yeniden yorumlayıp dans gösterileri ile sahneye taşıyacak. Proje, 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşecek konserlerle devam edecek.

 

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#100 Yılın Marşı#Metin Özülkü#Ömür Gedik

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