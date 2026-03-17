Hande Ünsal: Burcu Güneş hak ettiği cevabı aldı

Haberin Devamı

Hande Ünsal, Burcu Güneş’le yaşadığı polemik hakkında konuştu. Burcu Güneş katıldığı bir lansman davetinde Demet

Akalın’ı sanat, duruş ve kalite açısından kendine yakın görmediğini ifade etmişti.

Güneş’in bu açıklamasına aralarında Hande Ünsal, İrem Derici ve Ece Seçkin’in de olduğu birçok meslektaşından sert yanıt geldi. Burcu Güneş de İrem Derici ve Ece Seçkin’e sözlerini karşılıksız bırakmadı. Güneş, İrem Derici için “Magazin gülü, sen benimle ilgili yorum yaparken saygı duruşuna geç” yorumunu yaptı.

Ece Seçkin’e ise “Ece Seçkin, iftarda bir soda iç, hazımsızlığa iyi gelir. Tatlı kız, düşün ve büyüklerine saygılı ol. Boyun kaç senin?” sözleriyle seslendi.



Akalın’ın şarkısını paylaşarak “Sezar’ın hakkı Sezar’a” sözleriyle ünlü popçuya destek olan Hande Ünsal, Güneş’e gereksiz prim verdiklerini söyledi:



“Gereksiz prim verdik aslında. Eğer İrem Derici ve Ece Seçkin’e söylediği bir şey olmasaydı, ben de bir şey yapmazdım. İkisi de benim arkadaşım. Bugünlerde kadınların birbirine destek olması gerekiyor. Gereksiz bir çıkışa hak ettiği gibi bir cevap aldığını

düşünüyorum.”

Haberin Devamı



Ünsal olay sonrası İrem Derici ile yaşanan telefon trafiğini de esprili bir dille anlattı: “İrem’i aradım ama uyuyordu. 40 kez aradım, ‘uyan sana neler söylüyor’ diye. Biz öyle gelip geçici arkadaşlıklar kurmuyoruz. O yüzden böyle cümlelerin bir arkadaşıma söylenmesine izin vermem.”

DAHA FAZLA KONUŞMASIN

Demet Akalın’ın sessiz kalmasının sorulması üzerine Hande Ünsal, “Hiç prim vermemesi çok tatlı. Kendisiyle daha sonra yazıştık” dedi. Hande Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz işimizde gücümüzdeyiz. Yeni şarkımız üç dört aydır hâlâ ilk üçte. Dinleyicinin desteği bizim için çok önemli. Çok şükür seviliyoruz.”



Ünlü şarkıcı sözlerini “Bence Burcu Güneş daha fazla konuşup kendini batırmasın, gerek yok” diyerek noktaladı.