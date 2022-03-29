Hande Soral'ın baby shower partisi

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Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, bebekleri Ali’yi kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinin 31’inci haftasını geride bırakan Hande Soral, pazar günü Swissotel Chalet Garden’da, dermokozmetik markası Lierac ile baby shower partisi düzenledi.

Kardeşleri Bedirhan Soral, Bensu Soral ile Hakan Baş, anne-babası Sebahat-Hamdi Soral oyuncu arkadaşları Şiva-Toygan Avanoğlu bu özel günde Hande Soral’ın yanındaydı.

Davetliler Ali’nin gelişini pasta keserek kutladı.

“Hamileliğim boyunca kaç kilo aldım?”, “Kaç haftalık hamileyim” gibi eğlenceli soruların bulunduğu oyun kartlarıyla davetlilerini mini bir de sınava sokan oyuncu, gelen cevaplara verdiği tepkilerle herkesi eğlendirdi. Konuklara Ali’nin ağzından yazılmış sürpriz mesajların bulunduğu dilek kurabiyeleri dağıtıldı.