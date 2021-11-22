Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktürBakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktür#Milli Savunma Bakanlığı
Kanıyla Beni Ragıp vurdu yazmıştı Ağlatan karar...Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! Ağlatan karar...#İstanbul
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zengini oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zengini oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şimdiye kadarki en güçlü kanıt Bu şehirlerde yaşayanlar koronavirüsü ağır geçiriyor...Şimdiye kadarki en güçlü kanıt! Bu şehirlerde yaşayanlar koronavirüsü ağır geçiriyor...#Koronavirüs
Kötü haberler peş peşe geliyor... Alman bakandan korkunç sözlerKötü haberler peş peşe geliyor... Alman bakandan korkunç sözler#Koronavirüs
Kaybolanlar nereye gidiyor Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...Kaybolanlar nereye gidiyor? Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...#Peng Shuai
İki feci ölüm Acı haber geldi... Soruşturma başlatıldıİki feci ölüm! Acı haber geldi... Soruşturma başlatıldı#Kaza
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

#Hande Sarıoğlu#Hande Sarıoğlu Kimdir#Hande Sarıoğlu Nereli
Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında

Hande Sarıoğlu, kariyeri ve hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu, araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Hande Sarıoğlu 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce Akçakoca'da dünyaya geldi. 

Çarkıfelek programının Anadolu ayağında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu’nun son 3 bölümünde Nihal ile Behlül’ün düğün organizatörlüğünde rol aldı. Ayrıca şu an Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okudu. Ümit Erdim ile birlikte ‘’Pasaport’’ yarışmasını sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç”ı ve TV 8’de ‘’Böyle Çok Daha Güzelsin’’ programını yaptı. 

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinde Habertürk'te çalışmaya başlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Sarıoğlu#Hande Sarıoğlu Kimdir#Hande Sarıoğlu Nereli

BAKMADAN GEÇME!

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale