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Dizi oyunculuğu, sunuculuk deneyimlerinden sonra astroloji alanında yorumlarıyla dikkat çeken Hande Kaznova'nın hayatı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yeni yıl yaklaşırken gelecek yıl planları için burçlara yorumlarda bulunan Hande Kazanova, 2. Sayfa programına konuk oldu. Peki HAnde KAzanova kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hande Kazanova'nın hayatı...

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Hande Kazanova 25 Eylül 1973'te İzmir'de doğmuştur. Kazanova ailesinin tek çocuğudur. İlkokulunu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okumuştur. Türkiye'yi temsil ettiği Miss Internatonial (1993) yarışmasında ilk 10 arasına girmiştir. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri almıştır. 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sunmuştur. Aynı sene astroloji yazarı olmuştur. Şu anda Habertürk adlı gazetede burç astroloji yazarlığını yapmaktadır.

HANDE KAZANOVA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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2013 - Galip Derviş - Aylin Sayar (Konuk Oyuncu) (2013)

2010 - Geniş Aile - Su (Konuk Oyuncu)

2008 - Karamel - Jülide

2008 - Servet Avcısı - Müzeyyen

2008 - Sıfır Nokta - Didem

2006 - Yanık Koza - Suna

2003-2005 - Kurtlar Vadisi - Canan

2002 - Tatlı Hayat - Konuk Oyuncu

2001 - Aşkına Eşkiya - Nazlı

2001 - Cinlere Perilere - Konuk Oyuncu

1996 - Şeytanın Kurbanları

1992 - Mahallenin Muhtarları - Ece (1997)