Hande Erçel'in paylaşımına yorum yağdı: Evlenin de âlem düğün görsün

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“Giderek daha çok yakışmaya başladılar”, “Evlenin artık da âlem düğün görsün”, “Bu ikilinin düğünü Türkiye’nin en çok konuşulan düğünü olacaktır.”
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
'En hızlı hazırlanan erkeği bekliyorum'
Nesrin Cavadzade önceki gün Beykoz’da görüntülendi. Beyaz mini elbisesiyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede hazırlandığını belirterek “Ben hep hızlı hazırlanıyorum zaten. Hiç sabrım yok bu konuda. 10 dakikada hazır oluyorum” dedi.
Yine Antik Tiyatro sahnesinde
SERTAB Erener önceki akşam KerkiSolfej Organizasyonu ile Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Bodrum’da ikinci kez sevenleriyle buluşan Erener, yoğun ilgiden dolayı müzikseverlere teşekkür etti.
Sanatçı, dünden bugüne sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte koro halinde seslendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnedeki enerjisiyle büyük alkış alan Erener, sevenlerinin yoğun isteği üzerine bis yaparak “Bi Polar” şarkısını seslendirdi. Sertab Erener, 24 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 10 Eylül’de ise Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.
Sağlıklı yaşam kraliçesi
Uzman Psikolog Yelda Başaran, Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni’nde sunuculuk yaptı.
Etkinlikte Rafet El Roman da sahneye çıktı. Başaran, sağlıklı yaşam danışmanlığını üstlendiği şarkıcıya sahnede elleriyle ‘Pestelma’ tatlısı yedirdi. Rafet El Roman da “Sayende 10 kilo verdim” dediği Başaran’a “Sağlıklı yaşam kraliçesi tacı” adını verdiği tacı taktı.
5 şarkı 5 klip
Semicenk, bugün çıkan yeni albümü “Geçiyor Zaman”da yer alan 5 şarkının hepsine klip çekti.
“Geçmiyor Zaman” şarkısının klibi Cezayir-Sahra Çölü’nde, “Sahte Sonbahar” Fas-Marakeş’te, “Sen Kaldın” Gürcistan-Batum’da, “Onlar Anlamaz Halden” ve “Kader Sağ Olsun” klipleri de İstanbul’da çekildi. Çalışmaları Emre Alev ve Batıkan Hitay yönetti.
Rakibim yok
Son dönemde müzik dünyasında yeni projeleriyle adından söz ettiren Petek Dinçöz iddialı bir açıklama yaptı. Şarkıcı, “Rakibim
yok, kendi kulvarımda1 numarayım” dedi.