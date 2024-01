Haberin Devamı

"Annem iyi" yazısıyla poz veren Hande Erçel, fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Erçel altına şu notu düştü:

"Annem,

Her an aklımda, her an kalbimdesin,

O güzel gözlerinin ışıltısına tutunup yaşıyorum bu hayatı.

Bize öğrettiğin her şeyi, bize ve dünyaya verdiğin sevgiyi katlayıp büyütmeye çalışıyorum, gülüyorum senin gibi bol kahkahalar atıyorum.

Senin kızın olmayı çok seviyorum pudra kokulum.

Yüzdüğün denizler sonsuz olsun..."