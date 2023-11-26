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Hande Erçel'e Muhteşem Gatsby temalı doğum günü

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Hacı Sabancı
Hande Erçele Muhteşem Gatsby temalı doğum günü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 08:51

Hande Erçel, 30’uncu yaşını özel bir parti ile kutladı. Oyuncunun doğum gününün teması filmi de çekilen ünlü roman ‘Muhteşem Gatsby’ oldu.

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Erçel, partide Amor Garibovic imzalı iki farklı kıyafet giydi. Oyuncu, bu anları “#thegreatbirthday” (muhteşem doğum günü) hashtag’i ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncuyu bu özel gününde ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, oyuncu arkadaşları Cem Davran, Uğur Uzunel yalnız bırakmadı.

Hande Erçele Muhteşem Gatsby temalı doğum günü

Ayrıca sevgilisi Hakan Sabancı, Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı da partideydi.

Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından Hande Erçel’in doğum gününü “Mutlu yıllar aşkım” notuyla da kutlamayı ihmal etmedi.

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Hacı Sabancı

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