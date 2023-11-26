Hande Erçel'e Muhteşem Gatsby temalı doğum günü

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Erçel, partide Amor Garibovic imzalı iki farklı kıyafet giydi. Oyuncu, bu anları “#thegreatbirthday” (muhteşem doğum günü) hashtag’i ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncuyu bu özel gününde ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, oyuncu arkadaşları Cem Davran, Uğur Uzunel yalnız bırakmadı.

Ayrıca sevgilisi Hakan Sabancı, Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı da partideydi.

Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından Hande Erçel’in doğum gününü “Mutlu yıllar aşkım” notuyla da kutlamayı ihmal etmedi.