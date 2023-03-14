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Hande Erçel ve Hakan Sabancı DIsneyland’de el ele

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#Hakan Sabancı#Hande Erçel#Paris
Hande Erçel ve Hakan Sabancı DIsneyland’de el ele
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:50

İlk kez Paris tatili dönüşünde havalimanında görüntülenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, objektiflerin karşısında el ele tutuşmamıştı. Sevgililerin Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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Oyuncu Hande Erçel ile sosyetenin gözde bekârlarından Hakan Sabancı’nın ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Şile’de geçirdikleri hafta sonunun ardından Paris’e giden ikili, dönüşte havalimanında görüntülenmişti.

İlk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkan âşıklar, ilişkileriyle ilgili soruya “Her şey çok güzel gidiyor” yanıtını vermiş, ancak el ele tutuşmaktan kaçınmıştı. Çiftin Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı DIsneyland’de el ele

SONRAKİ DURAK LONDRA

Paris’in ardından Kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya’ya giden Erçel ve Sabancı’nın bir sonraki tatil rotalarının Londra olacağı öğrenildi.

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Hakan Sabancı’nın yeni sevgilisiyle çıktığı tatillerde özel jeti yerine tarifeli uçakları tercih ettiği de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı DIsneyland’de el ele

İLK ZAMANLAR İNKÂR ETMİŞTİ

Hande Erçel, Hakan Sabancı’yla ilişkisi ilk duyulduğunda “Hayatımda kimse yok, beni hayal dünyanızın içine çekmeyin” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak kısa süre sonra Sabancı’yla çekilen fotoğrafları aşkı kanıtladı.

 

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#Hakan Sabancı#Hande Erçel#Paris

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