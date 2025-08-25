Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı bitti! Arzu Sabancı'dan dikkat çeken hamle...

Haberin Devamı

Arzu Sabancı’nın ise uzun süredir oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’in stilini sosyal medyada eleştiren bir içerik üreticisinin videosunu beğenmesi ise dikkat çekmişti.

Birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeye devam eden çiftin, ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi.

İkilinin bu kararı hayranlarında şaşkınlık yarattı. Birçok kez ayrılık haberleri ile gündem olan çift, son olarak İtalya’ya tatile gitmişti.

Peş peşe fotoğraflarını paylaşan ikili, binlerce beğeni almıştı. Sık sık yurtdışı seyahatleri yapan çift, bu yaz Lübnan’da modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın düğününe de katılarak aşklarını sergilemişti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2 yıldır birliktelerdi.