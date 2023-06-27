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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi... Ünlü çiftten ilk paylaşım

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Coldplay
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi... Ünlü çiftten ilk paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 09:54

Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı birlikte izledikleri konserden fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştılar...

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Oyuncu Hande Erçel, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Son dönemin gözde çifti ilk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalanmıştı. Utangaç tavırlar sergileyen sevgililer, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Erçel ile Sabancı, birlikte Coldplay konserini izledi. Aşka gelen sevgililer sosyal medya hesaplarında ilk kez birlikte paylaşım yaptılar.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi... Ünlü çiftten ilk paylaşım

Hakan Sabancı, Hande Erçel'in dans ettiği anları yayınlarken, ünlü oyuncu sevgilisine sarıldığı kareyi takipçileri ile paylaştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi... Ünlü çiftten ilk paylaşım

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AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde, Hande Erçel'i katıldıkları bir düğünde ailesi ile tanıştırmıştı. Kenan Doğulu’nun sahne aldığı gecede Arzu Sabancı, müstakbel geliniyle karşılıklı dans etmişti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi... Ünlü çiftten ilk paylaşım

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Coldplay

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