Hande Erçel son noktayı koydu: Onlar boş boş şeyler!

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ELEŞTİRİLER HEP VAR

Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesini izleyen Hande Erçel, İtalya’dan önceki gün döndü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen oyuncu, “Davetli olarak gittim geldim. Güzel bir tatil de yapmış oldum” dedi.

Yeni filmi “Rüzgâra Bırak” ve partneri Barış Arduç’la ilgili soruları yanıtlayan Erçel, “Film çok sevildi. Eleştiriler oldu ama eleştiri olmadan hiçbir zaman olmadı ki zaten. Barış canım benim, onunla 10 tane iş olsa 10’unda da oynarım” dedi.

O BENİM ÖZELİM

Hande Erçel’in Barış Arduç’la oynadığı yakınlaşma sahnelerinin Hakan Sabancı’yla ilişkisinde kriz yarattığı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu, ayrılık iddiası hatırlatılınca “Onlar boş boş şeyler. Her şey yolunda çok şükür, her şey çok güzel” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

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Erçel, “Ufukta evlilik var mı?” sorusunu ise gülümseyerek yanıtsız bıraktı: “Onu söylemiyorum, o benim özelim.”