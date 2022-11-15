Hande Erçel sessizliğini bozdu: Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin

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Hande Erçel'in geçtiğimiz hafta 1 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edildi. Erçel, bu iddiaları yalanladı. Çok geçmeden ünlü oyuncunun adı bu kez Hakan Sabancı ile anılmaya başladı.

İddialara göre Hande Erçel, Emirgan'daki bir mekanda Hakan Sabancı ile eğlendi.

Adı sürekli aşk haberleri ile anılan Hande Erçel, duruma sosyal medya hesabından isyan etti.

Erçel, Twitter sayfasında "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin." mesajını paylaştı.

HANDE VE KEREM ARASINDA NELER OLUYOR?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçen gün Kavacık’taki bir kafede bir araya geldi.

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İkili, hayranları tarafından görüntülendi. Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlerken, Erçel kahve alır almaz aracına döndü.

Kerem Bürsin geçenlerde eski aşkı Hande Erçel’i, yeğeni Mavi’nin hastalığı nedeniyle aradığını açıklamıştı.