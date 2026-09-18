Hande Erçel: Sarışın olmam

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

BENCE OLDU AMA YAPMAM

İstanbul’da kurulan lüks designer outlet’i Florentia Village’ın reklam filminde rol alan Hande Erçel, önceki gün düzenlenen açılışa katıldı.

Marka yüzü olduğu başka bir firmanın reklamında sarı perukla kamera karşısına geçen oyuncu, sorular üzerine saçlarını sarıya boyatmayı düşünmediğini açıkladı:

“Böyle bir farklılık deneyimledik. Benim birçok yönümü ortaya çıkaracak güzel bir proje sundular. Ben de ‘Acaba sarışın nasıl görünürüm?’ diye heyecanla denedim. Bence oldu, fakat yapmam. Büyük konuşmayayım ama yapmam.”

YENİ FİLM YOLDA

Geçen yıl senaryosunu yazdığı “İki Dünya Bir Dilek” filminde başrol oynayan Hande Erçel, yeni bir film projesi üzerinde çalıştığını da açıkladı.

Haberin Devamı

Projenin hikâyesi sorulunca “Onu söyleyemem, izlersiniz” diyen oyuncu, partnerinin de henüz belli olmadığını söyledi:

“Hiçbir şey belli değil ama olduğunda hemen söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Çünkü yine benim yazdığım bir hikâye olacak.

Erçel, “Artık kamera arkasına geçmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu ise “Hayır, ben yazma tarafındayım” diye yanıtladı.



