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Hande Erçel: Sarışın olmam

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Oyuncu#Moda
Hande Erçel: Sarışın olmam
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

Yeni reklam projesinde sarı perukla kamera karşısına geçen Hande Erçel, sarışın olmayı düşünmediğini söyledi: “Büyük konuşmayayım ama yapmam.”

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BENCE OLDU AMA YAPMAM

 İstanbul’da kurulan lüks designer outlet’i Florentia Village’ın reklam filminde rol alan Hande Erçel, önceki gün düzenlenen açılışa katıldı.

Marka yüzü olduğu başka bir firmanın reklamında sarı perukla kamera karşısına geçen oyuncu, sorular üzerine saçlarını sarıya boyatmayı düşünmediğini açıkladı:

“Böyle bir farklılık deneyimledik. Benim birçok yönümü ortaya çıkaracak güzel bir proje sundular. Ben de ‘Acaba sarışın nasıl görünürüm?’ diye heyecanla denedim. Bence oldu, fakat yapmam. Büyük konuşmayayım ama yapmam.”

Hande Erçel: Sarışın olmam

YENİ FİLM YOLDA

Geçen yıl senaryosunu yazdığı “İki Dünya Bir Dilek” filminde başrol oynayan Hande Erçel, yeni bir film projesi üzerinde çalıştığını da açıkladı.

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Projenin hikâyesi sorulunca “Onu söyleyemem, izlersiniz” diyen oyuncu, partnerinin de henüz belli olmadığını söyledi:

“Hiçbir şey belli değil ama olduğunda hemen söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Çünkü yine benim yazdığım bir hikâye olacak.

Erçel, “Artık kamera arkasına geçmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu ise “Hayır, ben yazma tarafındayım” diye yanıtladı.

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#Hande Erçel#Oyuncu#Moda

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