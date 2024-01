Hande Erçel isyan etti: Çok yoruldum, beni salın!

Haberin Devamı

BUNLARI HAK ETMİYORUM

"Aramızda Kalmasın" programına konuşan Hande Erçel, oyunculuğuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi:



“Bunlar çok göreceli şeyler. Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık bundan çok yoruldum. Kaç yıldır bu sektördeyim. Severek yapıyorum bu mesleği. Eleştirilerin bir kısmı beni üzüyor, bir kısmı umurumda olmuyor. Meslekte ilk senem değil ki. Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Çok fazla konu varken neden ben? Kendi halinde yaşayan bir insanım, biraz beni salın. Zarar vermek için uğraşılması doğru değil.”

EVLİLİK OLMAK ZORUNDA DEĞİL

Hakan Sabancı’yla aşk yaşayan Hande Erçel, evlilik haberlerine de yanıt verdi:

“Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alınsa neden saklayalım, bizden duyarsınız zaten. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Böyle bir şey olmak zorunda da değil. Daha çok erken bunları konuşmak için. Bir gün böyle bir karar alırsak söyleriz. Şu an gayet keyifle ilişkimizi yaşıyoruz.”

Hande Erçel, sosyal medyada eski haliyle yeni halinin karşılaştırılması hakkında “Çok küçük yaştan itibaren göz önünde olmanın getirdiği şeyler bunlar. Eskiden üzülüyordum ama artık alıştım, üzülmüyorum” dedi.