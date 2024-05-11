Hande Erçel ile Nazlı Sabancı tatilde

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Ünlü oyuncu, Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın da aralarında olduğu kız arkadaşlarıyla beraber Lizbon’a gitti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hadise'nin yarışmacısı Eurovision'da

2015 yılında “O Ses Türkiye”de yarışan Nutsa Buzaladze, Eurovision Şarkı Yarışması’na katıldı.

“O Ses Türkiye”de Hadise’nin takımında yarışan Nutsa Buzaladze, programın ardından kariyerinde yükselişe geçti. İmajını da değiştiren şarkıcı, bu yılki Eurovision’a ülkesi Gürcistan adına katıldı. Hadise, Buzaladze’nin performansını sosyal medyada “Kalbim seninle” notuyla paylaşarak eski yarışmacısına destek verdi.

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Sahneyi terk etti

Cem Yılmaz, gösterisinde iki seyircinin taşkınlık yapması üzerine sahneyi terk etti.

İki kişinin salondan çıkarılmasının ardından sahneye dönüp gösterisini tamamlayan ünlü komedyen, olay sosyal medyada gündem olunca şu açıklamayı yaptı:

“Seyircim, sahneye uzak bir bölgede iki kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim.”

Harbiye’nin açılışını yaptı

Tan Taşçı, geçen hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nun 2024 yaz sezonun açılışını yaptı.

Bayhan Müzik organizasyonuyla 3 gün üst üste kapalı gişe konserlere imza atan sanatçı, yaz boyu sürecek maratonuna başladı. Taşçı, yeni sahne tasarımı ve 40 kişilik orkestrasıyla sevilen şarkılarını söyledi. Şarkıcı, Hatice Gökçe tasarımı stiliyle de beğeni topladı.