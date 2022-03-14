Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeniyle ilgili iddilara açıklama geldi

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Bürsin ve Erçel'in iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları iddia edilmişti.

Kerem Bürsin cephesinden açıklama geldi:

"Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiç bir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur."

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