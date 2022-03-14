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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeniyle ilgili iddilara açıklama geldi

#Kerem Bürsin#Hande Erçel#Oyuncu
Hande Erçel ile Kerem Bürsinin ayrılık nedeniyle ilgili iddilara açıklama geldi

Hande Erçel ile Kerem Bürsün birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

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Bürsin ve Erçel'in iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları iddia edilmişti.

Kerem Bürsin cephesinden açıklama geldi:

"Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiç bir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur."

Hande Erçel ile Kerem Bürsinin ayrılık nedeniyle ilgili iddilara açıklama geldi


"Oyuncumuz Kerem’in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz..."
Günfer Günaydın Ajans

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